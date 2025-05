Olga Moreno reaparece como colaboradora de 'Fiesta' con un mensaje directo a Ana Luque

La tarde de este sábado en 'Fiesta' dejó a los espectadores con la boca abierta. Sin previo aviso, el programa de Emma García anunció la incorporación de dos rostros que, hasta hace poco, parecían alejados del universo Mediaset: Gloria Camila y Olga Moreno. Emma García no dudó en presentar a sus nuevas fichajes con una frase cargada de intención: "Dos supervivientes de la vida".

La aparición de Olga Moreno estuvo marcada por un mensaje directo a Ana Luque, antigua amiga: "Yo amigas así prefiero no tenerlas". Con esa frase, zanjó cualquier posibilidad de reconciliación, aunque Emma García, visiblemente incómoda al encontrarse en medio del conflicto, intentó mediar para rebajar la tensión. Sin embargo, Olga Moreno se mostró firme y sin intención de dar marcha atrás.

"Yo estaba en un debate de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes', estoy con ella encantada, nos vamos al hotel, desayunamos juntas, hay prensa porque en ese momento tenía mucha prensa. Nos despedimos y al día siguiente me llama Leticia Requejo y me dice que Ana ha hecho una entrevista hablando mal de mí. Yo me di un lote de llorar", reveló Olga Moreno.

| Mediaset

"Con una persona que dice que he hecho un montaje con Agustín no quiero saber nada. Y luego los compañeros diciendo que es verdad que Ana nunca ha hablado mal de mí. Lo que no hay es un vídeo mío hablando mal de ella ni delante ni detrás porque es la primera vez que hablo de ella", sentenciaba Olga Moreno en 'Fiesta'.

De hecho, el relato de Olga Moreno fue más allá, entrando en terrenos que hasta ahora no se habían aireado en televisión. La nueva colaboradora de 'Fiesta' reveló el motivo por el que se negó a entregar el cheque al ganador de 'Supervivientes' en 2022, como marca la tradición del formato: "Y que diga que yo no la defendí cuando está todo guardado... Yo recuerdo que, por problemas que hubo ese año, yo tenía que entregar el cheque y dije: 'Si Ana gana, entrego hasta el cheque'".