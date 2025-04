Emma García paraliza 'Fiesta' en directo tras lo que se atreve a emitir la directora

La última entrega de 'Fiesta' dejó a la audiencia un momento de lo más tenso. Todo ocurrió cuando el programa emitió la ya famosa imagen de Montoya en Supervivientes, donde, visiblemente afectado por la expulsión de Carmen Alcayde, se le escapaba un moco de la nariz. Aunque la escena ya se había viralizado en redes, su reemisión en 'Fiesta' no sentó nada bien a Emma García.

Emma García, al darse cuenta de que estaban a punto de volver a poner esas imágenes, se adelantó a pedir que no lo hicieran. "Ehh Eva no pongas las imágenes que te veo venir", reclamó a la directora, Eva Espejo, intentando frenar un momento que consideraba innecesario. A pesar de su petición, el vídeo acabó viéndose en pantalla, lo que provocó su visible incomodidad en 'Fiesta'.

De este modo, los colaboradores comenzaron a debatir sobre el gesto de Anita, que había limpiado los mocos de Montoya, para luego chupárselos. Una actitud que, lejos de parecerle entrañable a Emma García, provocó su reacción más firme: "Lo vuelvo a decir, los mocos solo se los limpias a tus hijos". "Pero que eso no es amor por favor, no confundáis las cosas, eso no es amor. Mientras él pueda quitarse los mocos que se los quite él", insistió.

| Mediaset

Posteriormente, 'Fiesta' abordaba otra polémica, la guerra entre Laura Cuevas y su marido, pero Emma García se vio obligada a detener el programa en seco. "Esto es un directo y me acaban de decir para para para y he parado el programa. ¿Qué pasa Eva? ¿Qué ha pasado?", preguntó desconcertada, sin saber que lo que venía era, otra vez, la ya incómoda imagen de Montoya.

La emisión del vídeo no hizo sino aumentar el malestar de Emma García. Atrapada entre la sorpresa y la resignación, la presentadora dejaba ver en sus labios un claro mensaje: "¿De verdad hemos parado el programa para ver los mocos?". Tapándose el rostro con las tarjetas del programa, remató su reacción con un contundente "No puedo de verdad".

Ya de vuelta tras el vídeo, Emma García lanzó una irónica reflexión dirigida a la directora de 'Fiesta': "No hay comentarios. Esto es un regalito de mi querida Eva con la que me llevo tan bien, pues así me quiere mi querida Eva Espejo". "¿Por favor ya podemos dejar el tema? Porque ya no hay más que hablar ehhh", concluía Emma García.