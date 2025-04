El gran enfado de Terelu Campos tras recibir un regalo del equipo de 'Socialité'

Terelu Campos vivió este sábado 26 de abril una noche muy especial en Valladolid, donde se produjo su esperado debut teatral. Acompañada en este día tan importante por su familia, la colaboradora fue arropada por los suyos y por el público, que le dedicó una prolongada ovación al final de la obra. Sin embargo, lo que prometía ser una velada redonda se vio empañada por un incómodo momento.

Un reportero de 'Socialité', Darío del Alcázar, desplazado hasta la ciudad para cubrir la noticia, quiso sorprender a Terelu Campos con un gesto que no fue bien recibido. El periodista intentó hacerle entrega de un ramo de uvas pasas, en referencia a sus propiedades para fortalecer la memoria. Un guiño humorístico que pretendía aludir de forma simpática al trabajo actoral de memorizar el texto sin ayuda del cue.

"Lo que menos gracia le hizo fuimos nosotros", reconoció el propio reportero de 'Socialité' tras el altercado. Al ver el regalo, la expresión de Terelu Campos cambió radicalmente y, con evidente malestar, lanzó un comentario cortante: "Pues dáselo a tu presentadora, por si alguna vez se le olvida cuando el cue se apaga".

| Mediaset

Molesta, dejó claro su descontento: "No lo pienso coger, hay momentos y momentos para hacer una broma y este no lo es. No voy a coger un regalo que no me hace gracia".

La tensión del momento se trasladó al plató de 'Socialité', donde María Verdoy y Antonio Santana abordaron la situación en tono irónico, afirmando entre risas que ellos "nunca" leen el cue. La propia presentadoa quiso cerrar el tema enviando un mensaje a Terelu Campos: "Toda mi admiración a todos los actores y actrices del mundo que estudian el texto entero de una obra de teatro".

A pesar del desafortunado episodio, el estreno de Terelu Campos fue todo un éxito. Su entorno más cercano no dudó en expresarle su orgullo. Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, habló con los medios presentes y no escatimó en elogios hacia su suegra: "Nunca la había visto en ese registro y me ha encantado, ha estado genial".