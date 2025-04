Nadie esperaba las palabras de Emma García al recibir a Gloria Camila en 'Fiesta'

Gloria Camila ha vuelto a la televisión por todo lo alto. Este sábado 26 de abril, la hija de Ortega Cano se estrenó como nueva colaboradora de 'Fiesta', tan solo un día después de su entrevista en 'De Viernes'. Su debut en el programa de Emma García, sin embargo, no estuvo exento de momentos tensos desde el primer minuto.

Nada más pisar el plató, Emma García le soltó un comentario sin filtros: "Pensaba que eras una borde". Una frase que, pese al tono desenfadado, dejó a más de uno descolocado y marcó el inicio de una jornada intensa para Gloria Camila. Además, la presentadora quiso ir más allá y puso sobre la mesa un tema que todavía genera polémica: las declaraciones de Ana María Aldón.

Gloria Camila no esquivó el asunto y se mostró tajante en 'Fiesta': "Oí lo que le dolía, ha sido un tema que ha sido bastante tiempo y se ha alargado. Pero la que se ha sentado todas las tardes a hablar de su matrimonio, tarde tras tarde y nosotros estábamos en casa callados era ella".

| Telecinco

"Nosotros nunca nos hemos pronunciado ni le hemos respondido. Yo te hablo de mí y de mi padre", explicó, antes de aclarar que las dudas sobre la paternidad de su hermano no surgieron de su entorno: "Yo no me hago cargo de si alguien ha dudado porque yo nunca dudé de la paternidad. Esto viene a consecuencia de Juan Montiel que va a un programa, él es el que lanza la duda".

Lejos de fomentar el enfrentamiento, Gloria Camila quiso tender puentes con Ana María Aldón, aunque no ocultó el dolor que este asunto les ha provocado. "Yo le tengo respeto a Ana porque es la madre de mi hermano. Yo me he comido todas las tardes y muchas veces he visto mal a mi padre por lo que se ha comentado en los programas. Yo espero un respeto por su parte igual que nosotros se lo estamos dando a ella", expresó.

Sobre la actitud de Ana María Aldón en los medios, Gloria Camila fue clara al considerar que su exmadrastra podría estar utilizando su papel de víctima en exceso: "Lo alarga y lo utiliza mucho, pero porque lo ha generalizado. Me molesta que generalice a la familia en sí". "Yo le he agradecido tanto en privado como públicamente. He dicho muchas veces que estoy agradecida", concluyó en 'Fiesta'.