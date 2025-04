Nadie esperaba lo que se le escapa a Santi Acosta en pleno directo en 'De Viernes'

'De Viernes' regresó este viernes a Telecinco tras un merecido parón por Semana Santa. El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona volvía con las fuerzas recargadas y un cartel de invitados muy potente. Aunque todo parecía ir bien, hacia el final de la noche el presentador cometía dos errores épicos que hacían enmudecer a los entrevistados.

Esta semana, el tándem conformado por Santi Acosta y Beatriz Archidona recibía a tres invitados muy potentes. Gloria Camila, Gala Caldirola y Rebecca Loos, la ex niñera del matrimonio Beckham, se sentaban en el plató de 'De Viernes' para hablar. Era durante la entrevista de Rebecca, que al ex-presentador de 'Salsa Rosa' se le escapaba algo que no podía imaginar.

Y es que, al dirigirse a Rebecca, el madrileño sufría un lapsus y la llamaba Victoria. "¿Y cómo es tu vida ahora, Victoria?", le preguntaba él, ante las risas de sus compañeros. Una confusión cuanto menos polémica, teniendo en cuenta el affaire que mantuvo la ex-asistenta con el jugador del Real Madrid.

Por supuesto, ella le corregía pero la equivocación ya había levantado revuelo entre los colaboradores de 'De Viernes'. "Victoria está muy bien también", respondía mordazmente Ángela Portero mientras se escuchaban risas en el plató.

| Mediaset

Sin embargo, parecía que esta no era la noche de Santi Acosta, que volvía a cometer una inesperada equivocación. En esta ocasión, lo hacía durante la mesa de debate de 'Supervivientes 2025', donde se estrenaba la hija adoptiva de Rocío Jurado.

El madrileño volvía a cometer otro lapsus al referirse a Gloria Camila Ortega como Gabriella, la novia de Manuel González, actual concursante de 'Supervivientes'. "Vamos ahora con Gabriella", se le escapaba a Santi Acosta.

"No me he tomado la medicación, Gloria perdóname", se disculpaba el presentador de 'De Viernes', ante las risas de sus compañeros. "Madre mía, Santi", le recriminaba Beatriz Archidona, que en esta ocasión no había podido evitar soltar una carcajada.

Un nuevo programa que marcaba máximo de temporada con un 14,% y 988.000 espectadores. Aún así, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona se quedaba muy lejos de sus competidores; 'Tu Cara me suena' arrasaba con un fantástico 20,3% y 1.782.000 espectadores.