Las palabras de David Cantero sobre sus compañeros tras su salida de Telecinco

Ya han pasado casi dos meses de la abrupta salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco'. Tras casi 15 años ligado al grupo Mediaset, el mítico presentador salía del espacio por la puerta de atrás y sin la posibilidad de despedirse de su audiencia. Aunque el periodista no ha dejado de conceder entrevistas, ahora vuelve a sorprender lanzando un inesperado mensaje a sus ex compañeros.

No son pocos los rostros de Telecinco o Cuatro que se han pronunciado sobre la inesperada salida del presentador. Pedro Piqueras, Isabel Jiménez y, por supuesto, María Casado, han expresado el enorme respeto y cariño que les transmitía el profesional. Y es que su salida no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a él, que no se ha cortado al hablar del verdadero motivo de su marcha.

"La empresa está buscando abaratar costes", sentenciaba David Cantero en el pódcast 'Lo que tú digas'. Según el mítico comunicador, la nueva dirección de 'Informativo Telecinco' estaría buscando renovar el espacio y que él no entraba en sus planes. "Hay gente a la que le gustas más y otros a los que le gustas menos. Hasta el último momento yo he estado bien pero ya llegó un momento que dije, tú quieres que me vaya y yo casi que ya quiero irme", explicaba.

Mensaje a sus compañeros

| Redes sociales

Ahora, el presentador ha vuelto a lanzar un mensaje a sus ex-compañeros. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha alabado el trabajo de 'Noticias Cuatro' en la cobertura de la muerte del Papa Francisco. El presentador ha querido ensalzar la gran labor que el equipo ha hecho cubriendo un acontecimiento histórico de tal calibre.

Precisamente su hijo, Álvaro Berro, ha sido uno de los enviados especiales del espacio informativo de Cuatro a la sepultura del pontífice. Allí, el co-presentador ha coincidido con otro de los rostros más duraderos de 'Informativos Telecinco': Isabel Jiménez. Por supuesto, los dos comunicadores no dudaron en tomarse una foto juntos.

Una foto que la periodista colgaba en sus redes sociales y que David Cantero no dudaba en comentar con mucho humor y cariño. "¡A falta de Cantero bueno es Canterito...", expresaba él, mostrando el orgullo por su hijo. Sin embargo, el ex-presentador de los informativos ha querido ir un paso más allá y publicar en su propio Instagram un contundente mensaje.

"Alba Lago, Lidia Camón, Álvaro Berro, José Luis Fuentecilla, y todo el equipo de Noticias Cuatro, con Juan Pedro Valentín al frente, haciendo unos informativos impecables, modernos, cercanos, diferentes, ¡de lo mejor!", escribía el presentador. Así, el madrileño ha vuelto a hacer gala de su elegancia y ha demostrado que su salida de Telecinco no borra su respeto y reconocimiento a sus ex-compañeros.