Sofía Suescun ataca directamente a Adara Molinero en 'Socialité' y ella responde

La rivalidad entre Adara Molinero y Sofía Suescun parece no tener freno. Tras coincidir en 'Supervivientes All Stars', las tensiones entre ambas han seguido creciendo fuera de la isla. Este fin de semana vivieron un nuevo capítulo en 'Socialité'. Desde su sección, Sofía Suescun no dudó en criticar abiertamente a Adara Molinero, avivando el enfrentamiento que mantienen desde hace meses.

El detonante fue un vídeo en el que Adara Molinero hablaba sobre su complicada relación con Hugo Sierra, padre de su hijo, asegurando que el pequeño apenas mantiene contacto con su progenitor. Estas declaraciones no gustaron nada a Sofía Suescun: "Es curioso que siempre tiene esas palabras tan duras hacia su ex. No es capaz de llevarse bien y de tener una relación cordial a pesar de que tienen un hijo en común. Es que siempre va a saco, de todas sus exparejas, no tiene palabras buenas para ninguna".

Por su parte, Antonio Santana, presentador de 'Socialité', quiso saber qué consejo le daría Sofía Suescun a Adara Molinero para mejorar su situación personal. La respuesta de la colaboradora fue tajante: "Que recapacite, porque tampoco es muy normal tener tantos problemas con las personas que te rodean". "Igual, Adara, el principal problema lo tienes contigo. Hay que ir al origen y decir: 'Ostras, ¿y si realmente tengo yo el problema?'", añadía.

| Mediaset

María Verdoy también intervino, preguntando si Sofía Suescun creía que existía alguna teoría que explicara el comportamiento de Adara Milinero. "Con todo el currículum que tiene Adara en la televisión, siempre arremete con esa saña a sus ex. Es cuanto menos curioso", respondía con sinceridad la colaboradora de 'Socialité'.

"Podría reflexionar y replantearse por ese odio", sugirió, antes de lanzar una hipótesis que dejó a todos pensando: "Viendo esto ahora. ¿No será que, aunque Adara estuviera en 'Supervivientes', ahora tenga ganas de volver y dejar un mejor recuerdo?".

La respuesta de Adara Molinero no tardó en llegar y utilizó sus redes sociales para devolver el golpe. Sin entrar a valorar las críticas en profundidad, optó por atacar a su rival con un comentario sobre su físico: "Pobrecita la boca caballo. Tenía envidia de mi nariz tanto que me preguntó por mi cirujano. ¿Quién es la envidiosa?".