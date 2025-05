Laura Madrueño se pone seria y denuncia el juego sucio de 'Supervivientes' en directo

Si hay algo importante en 'Superviventes' es la comida. Por ello, los concursantes luchan con todo para conseguir ganar las ansiadas pruebas de recompensa. Sin embargo, en esta ocasión Laura Madrueño ha tenido que intervenir para lanzarles un toque de atención y recordarles la importancia de jugar limpio.

Todo sucedía durante una de las pruebas de recompensa, donde los concursantes se jugaban un codiciado plato español: la tortilla de patatas. En este juego, los concursantes se enfrentarían en duelos para alzarse como ganadores. Con un arnés y cogidos con una cuerda elástica, los supervivientes debían coger varias banderas de una en una.

Sin embargo, la actitud de algunos participantes ha obligado a la dirección de 'Supervivientes' a intervenir. Ha sido en el duelo de Carmen Alcayde contra Makoke, donde Laura Madrueño ha tenido que detener la prueba para darles un toque de atención.

| Mediaset

Juego sucio en la prueba

Todo se desarrollaba con normalidad durante el primer duelo, pero en el segundo Carmen Alcayde se quedaba inmóvil. Ante esto, la presentadora la animaba a conseguir la bandera ante su contrincante, con quién limó asperezas en el pasado 'Puente de la Concordia'. Como respuesta, la periodista agarraba de la cuerda elástica que tiraba de Makoke, provocando que retrocediera y cayera en la arena.

Era entonces cuando la presentadora se ponía seria. "Eso no vale y además le puedes hacer daño", sentenciaba Laura, que se ponía muy seria con la situación que se acababa de vivir. Rápidamente, la valenciana se disculpaba con el programa y con su compañera, alegando que no sabía que estaba prohibido.

Tras ello, la organización ha tenido que intervenir en varios duelos más. Primero ha sido con Nieves Bolós, a la que ha recordado que no se podía agarrar del cuello. "Chicas, juego limpio no os hagáis daño", les recordaba la presentadora. Aunque la organización ha confirmado que el contacto físico y tratar de retener al otro concursante era válido, el duelo de la influencer con Anita se ha alargado demasiado.

Entre empujones, Anita Williams y Nieves Bolós se han quedado atascadas y sin poder avanzar hacia la bandera. Algo que ha obligado a 'Supervivientes' a reiniciar el duelo, esta vez prohibiendo el contacto físico entre ellas.

| Mediaset

La situación se ha repetido más adelante con los dos grandes enemigos de esta edición: Montoya y Manuel González. Ambos han mantenido un forcejeo bastante violento, con tirones, empujones y llaves de todo tipo para tratar de retener al otro. Aunque el sevillano ha obtenido la bandera, Laura Madrueño ha dado por inválido el duelo debido al "juego sucio" presenciado.

Más adelante, Pelayo Díaz ha atacado duramente a Carmen Alcayde por su actitud durante la prueba, tachándola de tramposa y de jugar sucio. Unas palabras que han hecho estallar en lágrimas a la periodista. "No sabía que estaba prohibido y me he disculpado con Makoke", lloraba la concursante de 'Supervivientes', que volvía a disculparse por "estar fuera del programa".