Koldo Royo se queda sin palabras al verse ante el espejo tras 'Supervivientes'

Koldo Royo ha dicho adiós a la aventura de 'Supervivientes' tras más de dos intensos meses en Honduras. Su salida fue motivo de celebración tanto para él como para sus seguidores. El chef vasco llevaba días pidiendo a su audiencia que no lo salvara en las votaciones, ya que no quería abandonar por su propio pie.

Tras pisar tierra firme, llegó uno de los momentos más esperados de 'Supervivientes': el volver a ver su imagen en el espejo. Koldo apenas se reconocía, ya que el sol, la falta de comida y el esfuerzo físico se reflejaban en su cuerpo transformado. "¡Estoy negro! ¡Cómo tengo las rodillas! ¡He perdido mogollón!", soltó, estupefacto ante su reflejo.

"Estoy mejor de lado que de frente ¡Vaya barrizal que tengo! De cara estoy mal la verdad. Habré perdido 14 o 15 kilogramos. Pensaba que Álex Adrover y Escassi habían perdido, pero yo... he perdido mucho. Se me ha caído todo. Me he quedado sin músculos. Es la repera", añadía.

| Mediaset

Otro de los placeres que no tardó en recuperar después de 'Supervivientes' fue el de la ducha. Koldo Royo no ocultó su entusiasmo al sentir el agua dulce: "¡Qué ganas!", exclamó. "Cómo se agradece una ducha… ¡esto es la repera! ¡Qué rico!", decía mientras saboreaba hasta la sensación del agua en la boca.

Y si algo podía superar el impacto del espejo y el éxtasis de la ducha, era el banquete tras 'Supervivientes'. Con los ojos vendados, su olfato de cocinero se activó de inmediato: "Huele rico, como algo que lleva una salsa de tomate... algo italiano, quizás pizza". Al descubrir lo que tenía delante, su reacción fue clara y rotunda: "¡Buah!". La emoción no terminó ahí. Entre bocado y bocado, rememoraba sus raíces culinarias: "¡Mi especialidad eran los Hot Dogs. ¡Qué ilusión!".

De este modo, Koldo Royo expresó su deseo de compartir el banquete con Nieves Bolós, a quien valoró por su afinidad con la gastronomía. Además, no tuvo reparos en señalar a quienes no invitaría a sentarse a su mesa: "No han salido de la historia suya y Anita es pelear por pelear".