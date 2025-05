'Supervivientes' deja sin palabras al mostrar ahora el cambio físico de Koldo Royo

La aventura de Koldo Royo en 'Supervivientes' ha terminado, pero su paso por el reality ha dejado una huella evidente, no solo en su experiencia personal, sino también en su físico. Tras 57 días enfrentándose a las duras condiciones de la isla, el chef vasco regresó a España completamente cambiado.

"Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo", declaró Koldo Royo tras ser expulsado. Además, aprovechó el momento para lanzar un mensaje inspirador: "Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante".

Durante su estancia en 'Supervivientes', el cocinero no solo perdió peso, sino que forjó vínculos que, según él, van más allá del concurso: "Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas... Y si alguna vez hemos discutido por algo, es porque somos cabezotas, pero es un juego y venimos a jugar".

| Mediaset

Poco después de su marcha, las redes sociales oficiales de 'Supervivientes' compartieron imágenes comparativas de su evolución física. La diferencia es abrumadora: un Koldo Rojo más delgado, visiblemente más moreno y con el rostro mucho más marcado. Aún se desconoce cuál fue su reacción al verse en el espejo, algo que posiblemente se revelará en la próxima gala de 'Conexión Honduras'.

Mientras tanto, las redes de 'Supervivientes' se han llenado de comentarios sobre su cambio. "No parece el mismo, ha sido un superviviente espectacular"; "Encima te ves más sano"; "20 kilos menos y 10 años más"; "Ahora a recuperar masa "muscular", han sido algunos de los comentarios.

Recordamos que, en su novena gala, 'Supervivientes' siguió líder en audiencias pese a bajar 2,6 puntos de cuota hasta un 19,6% y 1.360.000 espectadores. El reality de Telecinco subió a un gran 23,1% de cuota en el público entre 25 y 44 años. Además, 'Supervivientes' fue segunda opción con un buen 11,4% en su express, por encima de 'La Revuelta' de David Broncano.