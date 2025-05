La reacción de Joaquín Prat tras conocer la expulsión de Koldo de 'Supervivientes'

Koldo Royo ha sido el último expulsado de 'Supervivientes'. El concursante más veterano de la presente edición ya no aguantaba más y pidió a la audiencia que no siguieran salvándole tras múltiples nominaciones. Una despedida que ha emocionado a Joaquín Prat en el plató de 'Vamos a ver', donde se ha comentado toda la última gala.

"Estoy muy agradecido de la gente que me ha apoyado y que me ha dejado salir por la puerta de enfrente", decía Koldo Royo tras conocer su expulsión de 'Supervivientes'. "Estoy muy agradecido a este programa que me ha puesto a gente en el camino que igual no hubiera conocido. Espero haber inspirado a gente de mi edad a seguir adelante", añadía el cocinero antes de abandonar la palapa.

Cabe destacar que, a lo largo de las últimas semanas, Joaquín Prat ha sido uno de los defensores de Koldo Royo en 'Vamos a ver'. El presentador siemre ha aplaudido la valentía del concursante la no abandonar y dejar su continuidad en manos de la audiencia.

| Mediaset

"Ay Koldo, bravísimo por ti, muy bien", reaccionaba Joaquín Prat en el inicio del debate de 'Vamos a ver'. "Que bravísimo que te vayas y que todos los concursantes te den el valor que te mereces, que eso es super importante también. Me gustó mucho esa despedida", añadía Adriana Dorronsoro.

"Lo ha hecho super bien, lo ha dado todo, no se ha quejado absolutamente de nada, menos al final, que ya ha reconocido que no podía más. Yo creo que les ha dado una gran lección a todos", concluía Kike Calleja el debate sobre la expulsión de Koldo Royo de 'Supervivientes'.

En audiencias, la novena gala de 'Supervivientes' ha seguido líder en Telecinco pese a bajar 2,6 puntos de cuota hasta un 19,6% y 1.360.000 espectadores. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez subió a un gran 23,1% de cuota en el público entre 25 y 44 años. Además, 'Supervivientes' fue segunda opción con un buen 11,4% en su express, por encima de 'La Revuelta'.