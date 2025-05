Sale a la luz la inesperada vinculación del hijo de Nuria Roca con 'Supervivientes'

La televisión corre por las venas de la familia del Val Roca. Mientras Nuria Roca y Juan del Val han hecho carrera delante de las cámaras, su hijo mayor ha decidido empezar desde el otro lado. A sus 22 años, Juan del Val Roca ha comenzado su trayectoria en televisión como parte del equipo de producción de 'Supervivientes' en Honduras.

Lejos del foco mediático que siempre ha rodeado a sus padres, Juan del Val Roca ha optado por labrarse un camino más discreto, pero no menos ambicioso. Formado en Publicidad y Marketing, su nombre comenzó a sonar en 2024, cuando apareció en algunos photocalls tras su participación en 'Generación T', el espacio taurino presentado por Bere Lobatón. Sin embargo, su implicación actual en 'Supervivientes' confirma que su interés por la televisión va más allá de lo anecdótico.

La confirmación llegó a través de sus redes sociales. En una publicación reciente desde Cayo Paloma, donde se desarrolla 'Supervivientes', Juan del Val Roca aparece ataviado con la indumentaria del equipo técnico, camiseta verde y pantalón corto, mientras repasa documentos junto a una compañera. Aunque su rostro todavía no es habitual en platós ni magazines, su implicación tras las cámaras demuestra una clara vocación profesional.

| @juandelvalroca

Curiosamente, su desembarco en 'Supervivientes' no es del todo ajeno al historial de su familia. Su madre, Nuria Roca, ya se puso al frente de la versión del formato en Antena 3 en 2003, titulada 'La isla de los famosos'. Y su padre, Juan del Val, estuvo a punto de ser uno de los náufragos del reality: "Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica", reveló en 'El Hormiguero'.

"La oferta no me pareció suficiente. Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije: 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar", bromeó el escritor. "Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante", añadía Juan del Val.