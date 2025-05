Las palabras de Koldo Royo sobre el equipo de 'Supervivientes' que han emocionado

Koldo Royo ha sido el último expulsado de 'Supervivientes'. Aunque su salida era algo que venía pidiendo desde hace días, el momento no ha estado exento de emoción. El chef, que no se veía con fuerzas para continuar, prefirió dejar el concurso con dignidad, "por la puerta de enfrente", como él mismo expresó, y no por decisión propia.

La audiencia de 'Supervivientes', en línea con su deseo, decidió no salvarle, lo que fue recibido por Koldo Royo con alivio y gratitud. Su salida, sin embargo, no fue una huida, sino un cierre lleno de reconocimiento y palabras sentidas. Lejos de mostrarse derrotado, ofreció uno de los discursos más sinceros que se recuerdan en esta edición de 'Supervivientes'.

"Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal. Me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a gente que tiene más salud que yo y que pueden darlo todo", dijo, emocionado en su despedida.

| Mediaset

Además, quiso hacer un balance de su paso por 'Supervivientes', que ha superado con creces sus propias expectativas. "Yo esperaba aguantar quince días, y haber aguantado dos meses es la leche", confesó. También quiso enviar un mensaje a quienes, como él, han pasado por momentos complicados: "Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad para hacerles saber que hay que seguir para adelante".

El cariño a sus compañeros también estuvo presente en su despedida: "Hemos discutido un poco porque somos cabezotas, pero es un juego". "Me he encontrado a gente que no me había encontrado nunca en el camino. Me llevo amistad, vamos a poder comer grandes cenas, y bueno, muchas gracias a todos", añadió.

Como broche final, dedicó un sentido homenaje al equipo que trabaja detrás de cámaras de 'Supervivientes', muchas veces invisible pero esencial. "A todo el equipo que está ahí, que nosotros estamos en la playa pescando, y ellos están al sol haciendo este programa... Gracias al equipo médico y a todos", dijo el concursante.

Con lágrimas en los ojos y el aplauso de sus compañeros como banda sonora, Koldo Royo recogió su saco y abandonó la Palapa. Laura Madrueño no dejó pasar la oportunidad de reconocer su actitud durante el programa: "Ha sido un placer contar contigo, has sido un ejemplo".