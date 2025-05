Lo que ha hecho Montoya con Laura Madrueño en 'Supervivientes' genera polémica

Un momento de máxima euforia en 'Supervivientes' se convirtió en una escena que en cuestión de segundos fue señalada por algunos espectadores. Durante la novena gala del reality de Telecinco, Montoya protagonizó un episodio que dejó descolocada a Laura Madrueño. Un comportamiento que divide la opinión del público, en algunos que lo ven con humor y otros lo viven con incomodidad.

Todo ocurrió después de la prueba de líder de la gala de 'Supervivientes', una competición de habilidad y rapidez que enfrentó a Montoya con Borja González en su tramo final. El sevillano logró imponerse y alzarse con su primera victoria individual en el reality. Esto le otorgó no solo inmunidad, pero también el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros.

Lo que debía ser una celebración habitual en 'Supervivientes' se tornó en algo más incómodo. Presa de la emoción, Montoya se dirigió corriendo hacia Laura Madrueño para recoger el collar que simboliza su liderazgo. Sin previo aviso, la levantó en brazos con fuerza y sin ningún tipo de control, lo que dio lugar a un momento inesperado en directo para la presentadora.

| Mediaset

Laura Madrueño, aunque intentó mantener el tipo ante las cámaras de 'Supervivientes', no tardó en marcar distancia. Cuando puso los pies en el suelo, se alejó de él de inmediato de Montoya.

Este gesto se suma a otros comportamientos de Montoya que ya habían generado cierta incomodidad en 'Supervivientes'. No es la primera vez que el concursante provoca estas situaciones con Laura Madrueño, a la que en otras galas le ha olido el pelo sin previo aviso. No obstante, que haya ocurrido en anteriores ocasiones también podría indicar que la presentadora no se ha quejado, sino, previsiblemente, Montoya habría recibido un toque de atención de la organización.

Recordamos que, en su novena gala, 'Supervivientes' siguió líder en audiencias pese a bajar 2,6 puntos de cuota hasta un 19,6% y 1.360.000 espectadores. El reality de Telecinco, que fue segunda opción con un buen 11,4% en su express, subió a un gran 23,1% en el público entre 25 y 44 años.