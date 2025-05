Alexia Rivas sentencia con una sola frase el papel de Escassi en 'Supervivientes'

El paso de Álvaro Muñoz Escassi por 'Supervivientes' está siendo lo que pocos esperaban. El concursante no está generando apenas contenidos y no participa abiertamente de la convivencia. Este tema ha sido comentado por los colaboradores de 'Vamos a ver', después de que Álvaro Muñoz Escassi ni siquiera comentase su relación con Makoke.

"Álvaro Muñoz Escassi tiene el culete pelado de polémicas e historias y a él le resbala", arrancaba Joaquín Prat el debate en el plató de 'Vamos a ver'. "Está haciendo su concurso y lo está haciendo muy bien. Hablé con él antes de ir y tenía claro lo que iba a hacer y lo está consiguiendo", defendía Antonio Rossi el papel de su amigo en 'Supervivientes'.

Sin embargo, Giovanna González no estaba de acuerdo: "Le han llamado ya la atención y debería reaccionar y actuar un poquito más". "¿Pero para qué? Si lo está consiguiendo, de verdad. Tenéis que poneros en su mente laboral porque para él esto es un trabajo, es un objetivo el llegar hasta la final y la posibilidad de ser finalista. Él no necesita un 'Supervivientes' para continuar trabajando en televisión", añadía Antonio Rossi en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Se le paga también para hacer televisión, no solo para estar ahí. Ya no es que no aporte nada, sino que no contesta a los presentadores", soltaba Carmen Borrego. "Que le nominen y le echen", sentenciaba Antonio Rossi.

"Si lo comparamos con el concurso anterior, que ya ha estado en 'Supervivientes', este concurso no vale nada con el que hizo la otra vez. Ahí sí demostró lo buen concursante que era. Aquí, si hubiera entrado soltero, en plan conquistador, era lo que nos gustaría verle, pero no hace nada", añadía Kike Calleja. "Escassi solo sirve para liarse con tías", sentenciaba con una frase Alexia Rivas.

Por su parte, Adriana Dorronsoro también se posicionaba a favor de Álvaro Muñoz Escassi: "Ha tenido un año tan complicado con polémicas bastante gordas. Está allí, porque él relativ·iza todo, porque para él esto no es nada". "Esperábamos mucho más de él después de Valerine y de todo. Esperábamos mal, por lo menos saber que tiene cuerdas vocales", concluía Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.