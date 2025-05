Makoke en el punto de mira por su actitud en los últimos días en 'Supervivientes'

Desde el inicio de la aventura, Makoke no ha sido una de las concursantes más populares entre sus compañeros. Da lo mismo la playa o equipo en el que se encuentre: la colaboradora recibe críticas allá por donde va. Ahora, la participante de 'Supervivientes' ha vuelto a enfrentarse a Montoya y Carmen Alcayde por su actitud en los últimos días.

Todo sucedía cuando Makoke decidía confrontar a Manuel González tras su comportamiento en el 'Tierra de Nadie'. "No me gustó tu actitud, tan chulito", resaltaba la colaboradora, que aseguraba no conocer esa faceta del gaditano. Sin embargo, este encuentro era rápidamente tachado de "oportunista" por algunos de sus compañeros.

Duras críticas a Makoke

| Mediaset

Un momento que era especialmente criticado por Montoya y Carmen Alcayde, dos de sus grandes enemigos en el concurso. Ambos le achacaban no haber hablado en directo y haber esperado a hacerlo en la playa durante el día de nominaciones. "Ahora es tarde, señora. Ya nadie se cree el papelón", sentenciaba el sevillano, muy duro con su compañera.

En otro vídeo, el ex de 'La Isla de las Tentaciones' volvía a arremeter duramente contra su compañera tachándola de "chaquetera". El concursante se desahogaba con sus compañeros, asegurando que él "defiende a su familia hasta el final" y "no se cambia de chaqueta a la mínima".

Por supuesto, Jorge Javier Vázquez ha querido tratar el tema en La Palapa, el momento para hacer un repaso de lo sucedido durante la semana. Allí, la ex de Kiko Matamoros se defendía de las acusaciones. "Ya lo dije aquí en Palapa pero luego Carlos Sobera no me dió la palabra", explicaba ella, contundentemente.

"Todo lo que hago es por las nominaciones parece, estoy harta", sentenciaba más adelante la concursante. No es la primera vez que Makoke es acusada de manipuladora y calculadora desde en 'Supervivientes'. En Palapa, el sevillano ha vuelto a hacer burla del 'agua de coco' de Makoke, un momento que ha definido como "impostado".

Por supuesto, no todo han sido críticas para la colaboradora de Telecinco. Algunos de sus compañeros se han atrevido a romper una lanza a su favor, como Borja González o Anita Williams. Mientras que él ha explicado que no siente que Makoke se mueve por intereses, Anita se ha mostrado más ambigua. "No creo que conmigo sea interesada, pero creo que con Carmen un poco sí", explicaba la joven.