Antonio Rossi sentencia a Carmen Alcayde tras lo último visto en 'Supervivientes'

Carmen Alcayde y Makoke han protagonizado varias discusiones en las últimas semanas en 'Supervivientes'. Es por ello que se enfrentaron al puente de la concordia para intentar solucionar sus problemas. Lo que ocurrió en la dinámica de 'Supervivientes' ha dividido a los colaboradores de 'Vamos a ver'.

"Veo una Carmen Alcayde que parte de la base que porque te ves con alguien por los pasillos de Telecinco, aunque sea hace 20 años, ya tienes que tener afinidad, más que con alguien que acabas de conocer y te abre su corazón", arrancaba Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver'.

"En cierto sentido ellas fueron muy sinceras cuando dijeron que por ser compañeras de plató no tenían por qué ser amigas. Una cosa es llevarse bien por elección y otra... Ninguna de las dos quiere saber nada de la otra, pero tampoco les interesa el enfrentamiento", añadía Alessandro Lequio.

| Mediaset

Por su parte, Alexia Rivas ha sido dura con Carmen Alcayde: "Para no interesarles llevan peleándose toda la isla. Carmen está desquiciadísima con Makoke. A mí lo de las amistades en televisión me parecen bastante peligrosas, porque puedes tener algunos compañeros, pero la palabra amistad es muy grande y los amigos los tenemos fuera. Que le eche en cara eso a Makoke, pues si se lleva mal con otra gente...".

"Carmen es intensa y le da una intesidad a todo que siente. En este caso creo que le fastidia que sea Makoke amiga de Damián y Pelayo, más que el hecho del distanciamiento o la amistad o no que tenga con ella. Makoke hizo su papel perfecto desde su papel del compañerismo", decía Alejandra Prat en 'Vamos a ver'. "No hay ninguna amistad, hay un me has nominado y no te lo perdono. Ella argumenta todo lo de los años de tele por una simple nominación", añadía Sandra Aladro.

Además, Antonio Rossi ha sido muy duro: "Carmen Alcayde es un poco desubicada porque la argumentación es muy poco sostenible, nadie se la puede creer. No nosotros en nuestra profesión, nadie se puede creer que por tenerte en la mesa de al lado durante 25 años ya eres la leche. Está en un concurso y hay que nominar".

"Makoke estuvo más sincera y coherente que Carmen Alcayde. Parecía que había aflojado un poco y sigue igual de sobreactuada y al final se han abrazado porque no les quedaba otra", concluía Kike Calleja.