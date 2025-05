Las trampas de Montoya que obligan a Laura Madrueño a intervenir en 'Supervivientes'

La última entrega de 'Supervivientes' dejó una de las escenas más surrealistas y cómicas de la edición. Los concursantes debían superar una compleja prueba donde la lógica, la agilidad mental y la honestidad. La recompensa que les esperaba de hacerlo era una empanada gallega de las que hacen historia.

Tras una fase clasificatoria, Montoya, Nieves y Joshua se ganaron el pase a la ronda final del juego de 'Supervivientes'. Allí, el desafío se complicaba: transformar la palabra "Honduras" en una secuencia numérica, asignando a cada letra su correspondiente posición en el abecedario (la 'a' como 1, la 'z' como 27). Solo quien el primero en descifrar correctamente esa combinación podría abrir el candado de un baúl que contenía las piezas de un puzzle.

Mientras Nieves resolvía la combinación con agilidad y comenzaba a armar el puzle en 'Supervivientes', Joshua y Montoya parecían perdidos entre cálculos. Fue en ese momento cuando Sandra Barneda, desde el plató, soltó una de las frases de la noche: "Madre mía, Montoya está en la pizarra como si le fuesen a suspender".

| Mediaset

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando Laura Madrueño lanzó un comentario cargado de intención: "Ojo con que vuestro compañero no os vea la combinación, que se han dado casos anteriormente". No pasó ni un minuto y Montoya, lejos de redoblar sus esfuerzos por resolver el reto, empezó a mirar de reojo, y luego directamente, a las pizarras de sus compañeros.

"No te copies, Montoya", le advirtió Laura Madrueño, ante la mirada incrédula del resto de concursantes de 'Supervivientes'. Pero lejos de negarlo, el concursante se lo tomó con humor: "Esto también pasaba en el colegio". La presentadora, perpleja, replicó sin contenerse: "Es que no te has cortado un pelo, menudo pieza tenías que ser tú en los exámenes".

La escena se volvió aún más delirante cuando Montoya, incapaz de resolver en solitario el candado, se acercó abiertamente a las pizarras ajenas, buscando inspiración de última hora. La reacción de Sandra Barneda desde el plató de 'Supervivientes' fue inmediata: "Montoya está copiando directamente. Laura, suspéndelo".

Al final, su "estrategia" no le sirvió de nada, ya que ni copiando logró avanzar. 'Supervivientes' decidió no penalizarlo, ya que su desventaja era evidente.