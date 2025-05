Mazazo para Manuel tras recibir la peor noticia sobre Gabriella en 'Supervivientes'

Tras casi dos meses de concurso, 'Supervivientes' ya vive sus primeras visitas familiares. Tras el romántico encuentro entre Makoke y su novio, ahora ha sido el turno de Manuel González. El concursante se ha reencontrado con su hermana Gloria, donde ha recibido una de las peores noticias que podía imaginarse.

Este 'Conexión Honduras' ha llegado cargado de novedades. Tras una nueva 'Liga de los Dioses', Sandra Barneda ha dado paso al bonito reencuentro familiar del gaditano. En un inicio, la presentadora le ha hecho creer que debía completar una prueba para obtener la recompensa.

"Tienes que conseguir tres botellas que están en el mar", le explicaba la catalana. Sin embargo, 'Supervivientes' solo había escondido dos y le ha hecho creer a Manuel González que había perdido la prueba. Desesperado, el concursante trataba de explicar que solo había dos botellas.

Por supuesto, la tercera la tenía Gloria González, hermana del concursante. Tras la euforia inicial del encuentro, donde ambos se han abrazado con efusividad en la arena, 'Supervivientes' le ha asestado el mazazo al concursante.

La peor de las noticias sobre Gabriella Hahlingag

En el interior de las tres botellas, Manuel González ha podido leer varios titulares que se han escrito de su relación Gabriella Hahlingag. Aunque el joven le declaró su amor hace unas semanas desde Honduras, en España no han dejado de salir los rumores. "Han salido cosas de que se ha liado con gente", confesaba Gloria, muy seria.

Sin embargo, la joven se mostraba muy sincera con su hermano, al que no quería desestabilizar. "He hablado con ella y me dice que no y que no, pero la gente es muy mala y está hablando es redes sociales", seguía narrando ella. La gaditana admitía haber visto los vídeos de la supuesta infidelidad, aunque aseguraba que "están muy distorsionados".

Por supuesto, la decisión final será de Manuel, que ha sido muy claro al pronunciarse. "Es una de las pocas chicas con las que me he ilusionado de verdad", reconocía él. Sin embargo, se considera una persona de hablar las cosas y prefiere esperar a salir de 'Supervivientes'. "Primero tendré que hablar con ella y ver las imágenes, no quiero tachar a nadie de nada sin hablarlo antes", zanjaba el tema.

Por supuesto, lo que ni Gloria ni Manuel saben es que Gabriella ya está en Honduras, lista para reencontrarse con su pareja esta semana. Será en el próximo 'Supervivientes: Tierra de Nadie', donde la ex tentadora confrontará a su novio acerca de todos los rumores que han salido.