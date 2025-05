El 'Huracán Gabriella' arrasa 'Supervivientes' y deja temblando a Anita y Montoya

La pasada edición de 'La Isla de las Tentaciones' sigue dando mucho de qué hablar. Anita Williams y Montoya se han convertido en los dos grandes protagonistas de 'Supervivientes 2025'. Sus idas y venidas mantienen a los espectadores enganchados y, ahora, su relación podría sufrir un nuevo vuelco. Gabriella Hahlingag, quien fuera tentadora del sevillano y actual pareja de Manuel González, ha viajado a Honduras para visitarles.

Este 'Supervivientes: Conexión Honduras' arrancaba con una petición de la pareja. Tras una nueva pelea en Honduras, Anita y Montoya han solicitado una cita para acabar de arreglar sus diferencias. Lo que no esperaban, que esta cita contaría con una conocida camarera: Gabriella.

Sandra Barneda la ha pedido a la tentadora que se pusiera un traje de camarera y que se preparara para "la gran cena" que le esperaba. Aunque la organización del programa le había hecho creer que iba a reencontrarse con Manuel, rápidamente se ha dado cuenta de lo que pasaba al reencontrarse con la ex pareja. "No sabía que empezábamos con el plato fuerte", ha exclamado al verlos.

| Mediaset

Un encuentro que rápidamente se ha convertido en un cruce de acusaciones entre la pareja y su ex-tentadora. La joven rápidamente ha acusado a Montoya de mentiroso y a Anita de haberse convertido en "su perrito faldero". Unas palabras que no han sido bien recibidas por el sevillano, que no ha dudado en responderle.

Montoya estalla contra Gabriella

"Yo no sé qué programa estás viendo pero yo no he hablado mal de ti", sentenciaba el joven, visiblemente nervioso. Además, el joven no ha dejado de repetir que ya estaba sanado de todo lo ocurrido en 'La Isla de las Tentaciones' y que no le importaba nada de lo que tuviera que decir Gabriella. "Yo no quiero entrar en el circo que os estáis montando, estáis acostumbrado al mitele pero Montoya pasa de todo esto", sentenciaba él.

Por su parte, Anita Williams se mostraba mucho más conciliadora. "Yo en contra tuya no tengo nada", comenzaba la catalana, cordial. Sin embargo, la concursante de 'Supervivientes' no dudaba en ponerle los puntos sobre las ies sobre la actitud de Manuel González en el concurso. "¿Cómo se va a llevar bien con alguien que luego aprovecha cualquiera cosa para hacer un video criticando?", le achacaba.

La tensión ha seguido creciendo entre ellos, con Gabriella sacando cada vez más cosas del exterior. "Me decías que si quería estar contigo tenía que irte detrás", le echaba en cara al de Utrera. Sin embargo, Montoya lo tenía claro: "Ya no me importa nada, vienes aquí porque quieres esto[tele]pero Montoya brilla solo. Dame de comer primero y ya luego hablamos", zanjaba él.

Antes de terminar la comida, Gabriella se ha atrevido a hacer una valoración sobre el futuro de la pareja. "Creo que Montoya sí que la puede querer, pero ella lo que tiene es obsesión", sentenciaba. Una provocación en la que la joven no caía y daba por finalizada la cena.

"Damos por acabado este encuentro", anunciaba Sandra Barneda, para sorpresa de la pareja de 'Supervivientes'. Finalmente, se han quedado sin poder comer aunque la presentadora les ha prometido que podrán tener su esperada cita romántica si guardan el secreto de la presencia de Gabriella en Honduras.