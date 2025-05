Inesperadas palabras de Anita que hacen llorar a sus compañeros de 'Supervivientes'

Tras más de dos meses desde el inicio de esta aventura, los concursantes están con los nervios a flor de piel. Así lo ha demostrado Anita Williams, que ha sorprendido a la propia Sandra Barneda con sus palabras. La joven ha provocado un tierno momento con sus compañeros de 'Supervivientes', que han acabado llorando emocionados.

El 'Supervivientes: Conexión Honduras' de esta semana arrancaba con una felicitación por parte de la presentadora. Sandra Barneda se dirigía a los concursantes para felicitarles un feliz Día de la Madre. Se centraba especialmente en las mamás del concurso: Anita Williams, Carmen Alcayde y Makoke.

Tras ello, la catalana también cuestionaba a Montoya sobre la convivencia de los últimos días. Una convivencia que no está siendo nada fácil y que ha supuesto un nuevo altibajo para la relación del sevillano con su ex-pareja. Una nueva discusión que el ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha definido como "pelearse con un familiar".

| Mediaset

Las emotivas palabras de Anita

"¿Te molesta escuchar que eres como familia y no algo más?", le preguntaba la presentadora a Anita Williams. La concursante de 'Supervivientes' respondía sin tapujos, asegurando que no era algo que le preocupase. "Siempre lo he dicho, antes que nuestra relación está la familia que hemos creado los tres", explicaba, haciendo referencia a su hijo Thiago.

Unas palabras que enseguida causaban las lágrimas del sevillano, visiblemente emocionado. Acto seguido, la joven se emocionaba también y se inspiraba con un pequeño discurso que provocaba las lágrimas en sus compañeros. "Esto es cada día más duro, la paciencia es menos y el hambre es más", explicaba la concursante.

"Cada vez pensamos más en lo que hay fuera y que quizás no hemos valorado", aseguraba la superviviente. Unas condiciones que hace que la relación entre los concursantes sea cada vez más tensa. "Lo acabamos pagando entre nosotros. No solo Montoya y yo, sino entre todos", lloraba.

Unas palabras que causaban que el resto de concursantes de 'Supervivientes' también se emocionara y arrancara a llorar. Montoya, Carmen Alcayde, Makoke, e incluso Borja González se mostraban visiblemente afectados por lo que acababan de oír y recordando a sus seres queridos. "Un abrazo enorme desde España porque lo estáis haciendo genial", trataba de animarles Sandra Barneda.