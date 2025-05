Carmen Alcayde sentencia el concurso de Makoke en un tenso encuentro en Supervivientes

La relación entre Makoke y Carmen Alcayde ha implosionado completamente desde el inicio de la aventura. Aunque entraban a 'Supervivientes' como antiguas compañeras en Telecinco, las colaboradoras han chocado en más de una ocasión. Ahora, ambas se han enfrentado a un tenso Puente de la Concordia para tratar de sanar su tensionada amistad.

Un momento en el que ambas han intercambiado reproches, gritos y confesiones. Aunque su relación previa hacía pensar que fueran a ser amigas, el rumbo de su concurso no ha podido ser más alejado. Mientras que Carmen Alcayde protagoniza una tensa enemistad con Damián Quintero y Pelayo Díaz, Makoke ha encontrado en ellos un apoyo.

Por ello, este 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha tratado de que los dos rostros de Telecinco acerquen posiciones. La primera en tomar la palabra ha sido la ex de Kiko Matamoros, que ha querido aclarar que ellas nunca han sido amigas. "Hemos trabajado juntas muchos años, pero nunca nos hemos tomado un café fuera de Mediaset", aseguraba Makoke.

| Mediaset

Cruce de acusaciones entre las concursantes

Para la periodista, la actitud de Makoke ha sido una traición en toda regla. Asegura no haberse sentido respaldada por alguien a quién conocía desde hacía tiempo. "Yo te tenía cariño y muchas veces te he protegido a mi manera en los platós", explicaba, visiblemente dolida.

Además, la valenciana ha ido más allá, asegurando que Makoke solo se ha juntado con Damián y Pelayo por interés. "Te has ido a la mayoría que siempre gana pruebas y te convenía", le achacaba Carmen Alcayde, sentenciando el concurso de su compañera de 'Supervivientes'. Aprovechaba para recordarle cuando la nominó hace un par de semanas: "me sentó fatal porque sentía que teníamos algo y fue como una espada en el corazón".

Por su lado, Makoke respondía tajantemente que no nominarla hubiera significado "traicionar a su corazón". "Me he sentido más acogida por Pelayo y Damián que por ti, compañera de profesión", le achacaba con rintintín. Además, la concursante niega haber dado de lado a Carmen, asegurando haber estado para ella cuando Montoya fue evacuado de 'Supervivientes'.

Al terminar el 'Puente de la Concordia', Sandra Barneda les ha hecho la temida pregunta: cómo querían abandonar el puente. Las concursantes tenían la opción de no perdonarse y seguir cada una su camino, o zanjar el conflicto y darse un abrazo.

A pesar de que la presentadora ha iniciado una cuenta atrás, las dos concursantes de 'Supervivientes' no han esperado ni un segundo en tomar su decisión. Carmen Alcayde y Makoke se han fundido en un cariñoso abrazo para comenzar una nueva etapa de su relación.