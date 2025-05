Joaquín Prat sentencia la actitud de Montoya tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

Montoya y Anita han vuelto a protagonizar una nueva discusión en 'Supervivientes', que acabó en reconciliación, pidiendo una cena íntima. Muchos han señalado especialmente al joven, que llamó "asquerosa" a su compañera. Todo esto ha sido analizado en el plató de 'Vamos a ver', con una opinión clara por parte de Joaquín Prat.

"Todo es fruto de una relación que es difícil, digámoslo así, no vamos a emplear el otro término que empieza por T y termina por óxica. El asunto es que los dos tienen su parte de razón, por no decir que los dos tienen relación. Montoya ya reconoce el equívoco en las formas, pero están en dos puntos distintos", ha arrancado el debate el presentador de 'Vamos a ver'.

"Tienes a una chica que se ha dado cuenta de su error, ha pasado página y quiere reconquistar al que ella piensa que es el hombre de su vida. Y un hombre que dice que no quiere pasar por víctima, que ha pasado página, cuando la realidad es todo lo contrario", añadía Joaquín Prat.

Por su parte, Antonio Rossi se ha posicionado claramente: "Esto es una telenovela, es increíble. Cada día es un episodio nuevo, un reproche nuevo, aunque sean todos con la misma base. Le falta ponerse delante del espejo a él y decir: ¿qué realmente quiero? En el momento que se separen creo que realmente aprovecharán y tendrán la oportunidad de empezar".

"Es muy fácil verlo desde aquí, en la distancia, pero la vida no te suele poner en esa situación, que tengas que convivir con la persona que estás intentando olvidar o perdonar. Es un experimento sociológico", añadía Sandra Aladro.

"No es tan difícil, creo que no hay justificación para que él la llame asquerosa a ella. Todos ante una situación difícil podemos reaccionar de diferente manera y para mi Montoya ha vuelto a sobrepasar la línea una vez más. Ella le fue infiel, pero que tiene que estar toda la vida pidiéndole perdón y arrastrándose? Si no la quiere perdonar, no la perdones, pero no la llames asquerosa", explicaba Alexia Rivas.

"¡Y sobre todo no pidas una hora sin cámaras! No se puede estar en misa y repicando", concluía Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.