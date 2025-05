Manuel se reencuentra con Gabriella tras enterarse de su infidelidad en Supervivientes

Dos meses de aventura han sido suficientes para que Manuel González le declarara su amor a Gabriella Hahlingag. Sin embargo, el concursante de 'Supervivientes' desconocía todos los rumores de infidelidad que han surgido desde su entrada en el concurso. O por lo menos hasta esta semana, donde se ha reencontrado con su pareja y su hermana, que le han puesto al día de la situación en España.

El pasado martes, 'Supervivientes' le preparaba una sorpresa muy agridulce a uno de sus concursantes. Manuel González recibía la visita de su hermana Gloria, una de las personas más cercanas a él y a quién más ganas tenía de ver. Junto a ella, el programa también le daba una información muy peliaguda: los rumores de que Gabriella le habría sido infiel.

En aquel momento, el gaditano declaraba que esperaría a ver a la joven para tomar ninguna decisión. Lo que no sabía es que Gabriella también estaba en Honduras. Durante el 'Tierra de Nadie' de esta semana, la joven pareja de ex tentadores se ha reencontrado para poner todas las cartas sobre la mesa.

La apasionada confesión de Manuel

A pesar de todos los rumores que envolvían a su pareja, Manuel González no ha podido evitar mostrar su emoción ante el reencuentro. El joven gaditano se ha tirado contra su pareja, abrazándola y no dejando de repetir que la quiere. "Toda mi vida quiero estar contigo", confesaba el participante, que se comía a besos a Gabriella.

Unos cariños que la joven recibía de buena gana pero que no se atrevía a corresponder. A pesar de las numerosas veces que el joven le decía "te quiero", ella no le correspondía con las mismas palabras. Sin embargo, sí tenía algo muy claro: "No ha pasado nada, te lo juro", aseguraba.

Ante esto, Manuel admitía creérsela. "Yo confío en ti, te lo juro", aseguraba él. El ex participante de 'La Isla de las Tentaciones' se abría como nunca y volvía a confesarle su amor. "Hasta que no te viera y te mirara a los ojos no iba a decidir nada. Me has pegado muy fuerte y quiero estar contigo, estoy más convencido que nunca", le decía.

| Mediaset

Gloria se une al reencuentro

Sin embargo, faltaba alguien en este acaramelado reencuentro: Gloria González. La hermana del gaditano volvía a pisar Honduras para mediar entre el joven y su pareja, a quién no termina de tragar. "A mi mi novio sube un video bailando así y yo rompo cabezas", sentenciaba ella, muy tajante con Gabriella, a la que acusaba de haber subido bailes provocadores en redes.

"¿Tú crees que si yo estoy haciendo algo malo lo voy a subir a TikTok?", le achacaba su cuñada, defendiendo su versión. "Respeto que tú tengas la mentalidad más cerrada pero yo ya he estado muchos años con hombres tóxicos que no me dejaban hacer nada", se justificaba. Además, aseguraba que el tema era cosa de la pareja y que nadie externo debía meterse.

Por supuesto, Gloria también defendía su versión y contaba que ella no se dedica a la televisión. "Tú me tienes que entender a mí que siempre voy a mirar por mi hermano", aseguraba su defensora en plató.

Sin embargo, Manuel González tenía claro cuál de las dos versiones se creía. "Yo sigo teniendo confianza con Gabriella porque le miro a los ojos y es la misma de antes de entrar. Entiendo que mi hermana se ponga así, pero de momento mi confianza la tiene", sentenciaba el concursante de 'Supervivientes'.

Ante esto, a Gloria no le quedaba otra que acatar lo que decía su hermana. "No me voy a meter más, aunque me hierve la sangre", apuntaba ella. Sin embargo, la joven daba un paso atrás y se comprometía a dejar que la pareja solucionara sus propios asuntos. "Ya lo verás tú fuera", decía ella, a lo que el joven le respondía que esperaba que "todo estuviera arreglado" al terminar 'Supervivientes'.