Tenso reencuentro entre Terelu Campos y Belén Rodríguez, con acusaciones en 'Tardear'

Terelu Campos ha reaparecido este martes en el plató de 'Tardear', volviendo a la tarde de Telecinco tras el final de 'Sálvame'. Su regreso coincide con el estreno de 'La Familia de la Tele', el nuevo formato de sus antiguos compañeros. De este modo, el gran momento de tensión llegó con el reencuentro con Belén Rodríguez en 'Tardear', con quien llevaba años sin dirigirse la palabra.

'Tardear' tenía previsto que el reencuentro se produjera en plató, en directo y ante las cámaras, aunque, unos días antes, ambas se cruzaron en los pasillos de Mediaset. "Nos cruzamos el otro día y como el encuentro tenía que ser en plató, le dije 'no sé si te puedo saludar'. Ella dijo 'yo tampoco', entonces le dije 'nos vemos el martes'", relató Terelu Campos, aunque Belén Rodríguez negó su respuesta.

"Al llegar aquí me han dado las gracias por no tener el encuentro fuera de cámaras", añadió Terelu Campos. Belén Rodríguez, por su parte, defendía una postura opuesta: "Para mí, antes que el trabajo, están las personas, y a mí me nace saludar a alguien a quien no he visto hace dos años. Un 'hola, buenas tardes' tampoco hubiera estado mal, ¿no?".

| RTVE

Sin embargo, Terelu Campos se mantenía en su versión: "Yo soy una persona que cumplo con las cosas a las que me comprometo". Pero Belén Rodríguez no pensaba dejarlo pasar: "Estáis todos 'qué maravilla Terelu, qué profesional', y me estáis dejando a mí como si yo no supiera... Pues a lo mejor soy supermala profesional, pero a mí como persona me nace", dijo con franqueza.

"Belén, de verdad, ¿cuál es el p** problema?", preguntó Terelu Campos, visiblemente alterada en 'Tardear'. "Que te íbamos a saludar y seguiste para adelante, y hoy en maquillaje otra vez", replicó Belén Rodríguez. "Mira, no voy a entrar", cerró la invitada de 'Tardear', poniendo fin al cruce.

La verdad del distanciamiento entre Terelu Campos y Belén Rodríguez

| Mediaset

La conversación dio un giro íntimo cuando Terelu Campos habló de lo que realmente marcó su distanciamiento: los últimos años de vida de su madre. "Ocurrieron una serie de cosas en los últimos años de mi madre, que yo no alcancé a comprender", comenzó, emocionada.

"Ella sabe que se dejó guiar por alguien en quien confiaba y esa persona la indujo a determinadas cosas que no eran las correctas. Pese a eso, ella sabe que cuando mi madre entra ese domingo en la Fundación Jiménez Díaz y nos dicen que va a morir, es que yo cojo mi teléfono directamente y llamo a Belén. Es a la primera persona que llamé, y además en los términos en los que yo siempre he hablado con Belén de Teresa. Le dije...", añadió Terelu Campos.

"Le dije: Belén, mamá se muere. No hay el menor de los problemas si quieres estar aquí, despedirte de ella... y así fue. Durante un tiempo tuvimos un poco más de relación. Es que Belén forma parte de mi familia. Puedo tirarme meses, años, con una relación distante, pero yo me moriré y Belén es mi familia, por muchas diferencias que hayamos tenido", concluyó la invitada de 'Tardear'.