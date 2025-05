Nadie esperaba el mensaje de Terelu Campos a sus antiguos compañeros de 'Sálvame'

Terelu Campos se ha pronunciado sobre el nuevo proyecto de sus compañeros en RTVE.La esperada llegada de 'La Familia de la Tele' a la parrilla de La 1 ya tiene fecha definitiva: el lunes 5 de mayo. Tras dos intentos frustrados, el nuevo programa vespertino aterrizará en la televisión pública presentado por Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand.

Consciente del potencial mediático de este estreno, Telecinco ha movido ficha con una jugada estratégica. La cadena ha anunciado el regreso de Terelu Campos a las tardes como colaboradora de 'Tardear', el programa que comparte franja con el nuevo magacín de La 1. El debut de la hija de María Teresa Campos, sin embargo, se ha retrasado hasta coincidir con el estreno de sus antiguos compañeros, intensificando así la batalla por la audiencia.

En medio de esta tensión televisiva, Terelu Campos ha roto su silencio en una entrevista con Diez Minutos. Lejos de evitar el tema, ha lanzado un mensaje claro sobre lo que se avecina: "En Telecinco vamos a pelear y a luchar como hemos hecho siempre".

| Mediaset

La colaboradora también ha hablado sobre su actual relación con los rostros de 'Sálvame', dejando claro que "no mantengo contacto alguno" con ellos. Una distancia que se ha mantenido incluso con el inicio de este nuevo proyecto en otra cadena. No obstante, sí ha tenido un gesto de cercanía con Lydia Lozano, a quien escribió tras el fallecimiento de su madre, según confesó la propia periodista visiblemente emocionada.

Más allá de esta nueva etapa como tertuliana, Terelu Campos no oculta su deseo de recuperar un papel protagonista en televisión. Aunque desmiente haber recibido propuestas concretas, confiesa: "De los programas, a mí nadie me ha comunicado nada". Y añade con ilusión: "Ojalá sea así, me haría mucha ilusión que Mediaset pensara en mí para algo más que colaborar".

Su frase final no deja lugar a dudas sobre sus prioridades: "Prefiero un programa de televisión a una pareja". Por lo tanto, ha dejado claras sus intenciones de volver a presentar en Telecinco.