Tamara Falcó revela en 'El Hormiguero' la verdad de por qué no sufrió el apagón

El apagón que dejó sin luz a millones de ciudadanos en la España peninsular el pasado lunes sigue generando revuelo. En 'El Hormiguero', el suceso se convirtió en protagonista inesperado de la noche del jueves. Hubo reacciones que fueron desde la anécdota personal hasta el análisis crítico de la gestión del Gobierno.

Durante la tertulia, Pablo Motos abrió 'El Hormiguero' preguntando a Tamara Falcó si en los últimos días no había protagonizado alguna de sus aventuras extravagantes. "¿No has ido al polo norte, estas cosas que de repente haces tú?", le dijo entre risas. A lo que Tamara Falcó, visiblemente sorprendida, replicó: "¿Te parece poco haber vivido un apagón?", provocando carcajadas entre sus compañeros de mesa.

Tamara Falcó explicó que el corte de luz la sorprendió durante un rodaje en una casa de Madrid. Aunque en un principio la situación no supuso un problema para ella, la anécdota se volvió más complicada para su agente. "No pudo llegar el coche a recogerme, me llevó mi agente a casa y después la pobre sí tuvo tres horas de atasco", relató en directo la colaboradora de 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

Sin embargo, el tono distendido cambió cuando el debate giró hacia la gestión del apagón por parte del Gobierno. Cristina Pardo fue tajante al señalar los fallos en la comunicación: "El apagón es un desastre que nadie puede cuestionar. Las primeras horas en las que hubo un vacío informativo absoluto fue muy desconcertante y muy negativo".

La periodista también criticó la falta de claridad por parte de las autoridades: "Los expertos dicen que va a tardar en saber qué es lo que ha pasado. Pero más pronto que tarde nos tendrán que decir si ha sido una avería o un problema externo, esa es una información importante. La duda que está sembrando el Gobierno me parece desconcertante".

Nuria Roca, por su parte, intentó aportar una visión más comprensiva, aunque sin dejar de lado el escepticismo. "Lo que no pueden decir es que si no se sabe que no se va a volver a repetir. A lo mejor sí", dijo.

La reflexión más crítica vino de parte de Juan del Val, quien lamentó que incluso un problema técnico como este termine politizándose. "El apagón es otro ejemplo de que la política lo contamina todo", aseguró. "Renovables contra energía nuclear, lo público contra lo privado, se van a enmarañar, a dar vueltas, y entran a contaminarlo todo", concluyó el colaborador.