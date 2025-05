Pablo Motos pone en un apuro a Flo en 'El Hormiguero' por lo que llega a emitir

La visita de Florentino Fernández a 'El Hormiguero' prometía ser una velada distendida para hablar de la nueva temporada de 'Tu cara me suena'. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una sesión de memoria algo embarazosa para el humorista. Acompañado por Ana Guerra y Esperansa Grasia, el juez del talent show de imitaciones se encontró con una sorpresa nada deseada preparada por Pablo Motos.

En medio de la conversación sobre las novedades que trae esta edición de 'Tu Cara Me Suena', que este viernes emite su cuarta gala, Pablo Motos quiso tirar de archivo. 'El Hormiguero' rescató una etapa que Flo quizás preferiría mantener enterrada: su participación como concursante en la tercera edición del talent show, allá por 2013.

"Iba a poner los mejores momentos de Esperansa Grasia, pero he pensado que a lo mejor estaría interesante, ya que tú has sido concursante", lanzó Pablo Motos con una sonrisa cómplice. No obstante, el gesto de Flo se transformaba en una mezcla de resignación y súplica. Consciente de lo que se venía, trató de frenar lo inevitable: "No vayas por ahí, no vayas por ahí...", dijo entre risas tensas.

| Atresmedia

Sus compañeras de entrevista en 'El Hormiguero', lejos de solidarizarse, alentaron al presentador a seguir adelante con el plan. Y aunque Flo Fernández trató de defenderse con humor, lo cierto es que el vídeo que Pablo Motos tenía preparado no era precisamente de sus momentos más brillantes.

"Iba a coger una actuación suya al azar y salió la de Jimmy Somerville", confesó el conductor, justo antes de mostrar al público una imitación que el propio Flo describió sin tapujos. "Yo entré ahí a cantar como un elefante en una cacharrería ¡No hace falta que pongas ese trozo!", decía entre risas.

En audiencias, este jueves, 'El Hormiguero' fue lo más visto de la televisión con un fantástico 14,1% y 1.621.000 espectadores desde Antena 3. El programa de Pablo Motos arrancó en el 11,4% y llegó a subir hasta un máximo de un gran 17,2% de cuota. 'El Hormiguero' consiguió estar a 3 puntos de distancia de la segunda opción, que fue 'Supervivientes'.