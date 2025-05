La 1 pone fecha de estreno a la llegada de Andreu Buenafuente con 'Futuro Imperfecto'

Andreu Buenafuente ya tiene fecha para el estrenode su nuevo espacio en La 1. 'Futuro Imperfecto', que cuenta con un presupuesto de 2.999.654 euros, es un programa de humor semanal que supone la primera colaboración del cómico con la televisión pública a nivel nacional. Un formato que será la nueva apuesta para la noche del jueves a partir del próximo 8 de mayo, por lo que se verá las caras contra 'Supervivientes' en Telecinco.

Andreu Buenafuente ofrecerá, cada semana,un monólogo en el que dará su visión personal y humorística del mundo de los últimos días. Con un enfoque fresco e irreverente, el programa, de 60 minutos, será una reflexión de la realidad, donde el humor y la crítica irán juntos de la mano. "No hay quien entienda este mundo, pero habrá que intentarlo. Reírnos con ello y destacar lo bueno", dijo Andreu Buenafuente.

El programa se grabará desde un teatro de Terrassa, con una audiencia en directo de 700 personas entregadas al espectáculo. 'Futuro Imperfecto', concebido como un espectáculo televisivo, combinará el monólogo de Andreu Buenafuente con intervenciones de otros cómicos amigos. También sketches con algunos de los actores y actrices más populares del panorama nacional, conversaciones con invitados de todo tipo, y actuaciones musicales en directo. Todo esto en un ambiente dinámico y lleno de improvisación, donde todo puede ocurrir.

| RTVE

'Futuro Imperfecto' es una mezcla de lo que Andreu Buenafuente sabe hacer mejor, con la experiencia adquirida a lo largo de sus años de carrera y el riesgo que supone explorar nuevos territorios. Un programa en el que la sorpresa, la interacción y el humor serán los protagonistas.

De este modo, 'Futuro Imperfecto' de Andreu Buenafuente contará con un duro rival en la noche del jueves al enfrentarse a la gala de 'Supervivientes'. Por su parte, Antena 3 también contará la próxima semana con el estreno de 'Eva & Nicole'. En Cuatro seguirá 'Horizonte' de Iker Jiménez, mientras que laSexta previsiblemente seguirá con cine.

Por otro lado, La 1 también organiza sus noches con la llegada de 'Futuro Imperfecto' al jueves. El lunes cuenta con 'MasterChef', el martes con 'That's my jam' con Arturo Valls y el miércoles con el concurso 'The Floor' con Chenoa. Por lo tanto, se ha quedado sin hueco la serie 'Weiss y Morales', que estaba en promoción.