Pablo Motos censura en 'El Hormiguero' unas imágenes del accidente de Adrián Lastra

La noche del miércoles 30 de abril, Adrián Lastra visitó 'El Hormiguero' para hablar de la segunda temporada de la serie "Atasco". Sin embargo, su paso por el programa terminó centrado en un episodio mucho más personal: el grave accidente de moto que sufrió hace unos meses. Por primera vez, el actor relató con detalle lo ocurrido, dejando a la audiencia impactada.

El accidente se produjo cuando Adrián Lastra circulaba en moto por una zona en obras. No había señales visibles del peligro y el actor no se percató del obstáculo que tenía justo delante: "Tenía puesta la vista en la carretera, no iba mirando si había un bache. De repente, noté un golpe y salí volando", explicó en 'El Hormiguero'.

La situación era especialmente delicada porque vestía ropa veraniega, bermudas y camiseta de tirantes, lo que le dejaba prácticamente sin protección frente al asfalto. En pleno intento por no tocar el suelo con el cuerpo, Adrián Lastra logró minimizar el impacto, aunque las secuelas no fueron menores. Sorprendentemente, nadie del equipo que trabajaba en la obra se acercó a socorrerlo.

| Atresmedia

De este modo, Adrián Lastra tuvo que levantarse por sus propios medios y llamar a emergencias: "Estaba reventado. Tenía el dedo abierto". Al llegar los sanitarios, la atención se centró en su pie, donde se hallaba la lesión más grave. "Tenía un agujero en el pie, pero la zapatilla no tenía ningún roto. Debe ser que hubo una fractura externa y el hueso rompió la carne", relató.

Las imágenes eran tan crudas que el propio Pablo Motos decidió no mostrar un vídeo que tenía preparado el equipo de 'El Hormiguero'. "Ese dedo lleva dos agujas metidas y hay un video de cuando te las están sacando, pero es que ha sido superior a mis fuerzas", confesó, visiblemente afectado.

La extracción de esas agujas fue un proceso brutal que Adrián Lastra recuerda con claridad. "La aguja atravesaba todos los huesos y tenían que tirar con unos alicates", dijo, reconociendo que el dolor fue tan intenso que no lo olvidará fácilmente: "Fue traumático".