Pablo Motos mantiene por sorpresa 'El Hormiguero' tras el apagón: 'Todo es muy raro'

Este lunes España se ha paralizado unos minutos debido al gran apagón que ha afectato a toda la península. La mayoría de cadenas modificaban su parrilla para ofrecer información de última hora. Sin embargo, Antena 3 sorprendía manteniendo la emisión de 'El Hormiguero', aunque en circunstancias nunca vistas.

Al comenzar 'El Hormiguero', Pablo Motos saludó a los pocos espectadores que habían logrado llegar hasta el plató: "Hola a los quince que habéis venido. Estamos en shock con el apagón. Aquí estamos para contaros si hay novedad, y estos momentos de desconcierto que nos está tocando vivir".

Consciente de que la estampa era completamente atípica, Pablo Motos explicó que "hay solamente quince personas de público esta noche. Lógicamente, la gente no ha podido venir. Esta gente vive por aquí cerca, ha podido venir andando".

| Atresmedia

Sin embargo, más allá de las anécdotas, Pablo Motos quiso hacer una reflexión más profunda en 'El Hormiguero' sobre lo que se estaba viviendo. Mirando directamente a la cámara, lanzó un mensaje: "Jamás pensé que nos íbamos a encontrar en una situación así. En unos minutos nos hemos dado cuenta lo frágiles que somos. Solo nos tienen que quitar la luz y la vida sería un caos".

"La tecnología se ha ido metiendo en todos los rincones de nuestra vida y sin luz, somos incapaces de bajar las persianas de nuestra casa, los móviles han dejado de funcionar, Internet nos ha dejado sin conexión con el mundo, el dinero electrónico... Dependemos de la luz hasta para las recetas de las farmacias", añadía.

Además, Pablo Motos recordó las advertencias que en su momento hizo la Unión Europea: "No podemos evitar pensar en el aviso de la UE sobre que tuviéramos preparado el kit de supervivencia. En este momento todo es muy raro. No sabemos ni lo que vamos a cenar. Lo que sí que sabemos es que la solidez de nuestra economía se va a través de la luz y que sin luz no somos nada. Somos más frágiles de lo que pensamos. Esta noche el programa va a ser diferente, queremos informaros".