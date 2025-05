Las palabras directas de Natalia Sánchez a Alain Hernández tras 'Sueños de Libertad'

'Sueños de Libertad' vivió hace más de un mes una de sus salidas más inesperadas, a la vez que dolorosas. Jesús de la Reina, el villano interpretado por Alain Hernández, murió por un disparo accidental. Ahora, Natalia Sánchez, otra de las protagonistas de 'Sueños de Libertad', ha enviado un mensaje directo a su antiguo compañero.

Y es que, en la ficción, su personaje ha vivido positivamente la muerte de Jesús: "A Begoña le rompió el corazón y se siente liberada". Desde la inesperada muerte, el personaje de Natalia Sánchez en 'Sueños de Libertad' ha sido más libre, aunque también se ha encontrado problemas por la custodia de su hija Julia.

"Ahora bien, hablando de Alain Hernández, lo echo de menos cada día. Cuando voy a grabar y paso cerca de su antiguo camerino, se le echa en falta. Pero bueno, esas cosas pasan", ha dicho Natalia Sánchez en declaraciones a Bluper.

| Atresmedia

"He ido acompañando a Begoña en este proceso. Se convirtió en un reto personal, que ella saliese de esa relación tóxica, que pudiera salir con su energía, con su fortaleza, con su fuerza. La realidad es que la vida no se lo está poniendo fácil, pero yo creo que la vida no es lo que te pasa sino lo que haces con lo que te ocurre. En este caso, pese a las adversidades que siente mi personaje, pelea por salir hacia delante", concluye la actriz sobre la salida de su compañero.

No obstante, también ha tenido tiempo para hablar de la relación de su personaje con el de Dani Tatay: "La relación de Andrés y Begoña refleja que puede que haya cosas en la vida que parecen que se acaban o que se distancian, pero hay un amor de verdad. Es un romance que no ha podido ser de forma oficial y que parece que va a estar siempre candente".

En audiencias, pese a la salida de Alain Hernández, 'Sueños de Libertad' ha seguido durante el mes de abril siendo la serie más vista con un 13,2% y 1.163.000 seguidores. La ficción fue líder imbatible un mes más, superando a sus competidores por +4,5 y +4,8 puntos. 'Sueños de libertad' superó cada día los 2 millones de espectadores únicos.