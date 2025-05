Kiko Matamoros: 'Ana Rosa pretende ser graciosa y lee con dificultad el cúe'

Kiko Matamoros aterriza en las tardes de La 1 como uno de los colaboradores de 'La Familia de la Tele'. El comunicador formará parte de este nuevo formato de crónica social presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand junto a Belén Esteban. Un nuevo proyecto que llega tras su abrupta salida de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame' y los meses en 'Ni que fuéramos' en Ten.

En una entrevista para TVeo, Kiko Matamoros ha explicado cómo afronta el reto de saltar a RTVE en 'La Familia de la Tele'. El colaborador habla de esta etapa y del servicio público que aportará el formato, pero también valora la actual etapa de Telecinco y sus audiencias.

Llegas a la televisión pública. ¿Te hubieras imaginado alguna vez trabajando en La 1?

Honestamente, no. He hecho algunas cosas, pero un programa diario no era imaginable, por lo menos hasta hace poco tiempo. Ya cuando empezó el goteo de que cabía esa posibilidad, uno fue tomando conciencia de que sí iba a ser posible y al final se ha hecho realidad.

| RTVE

¿Cómo afrontas el salto a la televisión pública? ¿Vas a bajar algún punto la intensidad o la forma que tienes de hablar?

A mí me da igual. He estado en debates de todo tipo en la televisión, empecé en un programa de investigación y de denuncia social, y creo que tengo un bagaje formativo y cultural que me permite adaptarme a lo que me pidan. Yo no tengo por qué estar pegando gritos en un plató para hacer televisión, y creo que nadie de los que estamos en el equipo. Tampoco creo que sea esa la intención.

Evidentemente, todos los medios tienen sus códigos y sus líneas rojas. Lo que espero es trabajar en consonancia con los requerimientos que nos exijan o que nos pidan. Cada medio tiene su libro de estilo y su forma de trasladar la información, y en este caso desde el entretenimiento es exactamente igual. Creo que se puede entretener sin demasiados exabruptos, y no creo que eso nos vaya a suponer algún problema.

¿En algún momento temiste que no contasen contigo en este salto a RTVE?

Me daba igual. En 'Ni que fuéramos' he sido muy feliz. Creo que, pese a la precariedad de medios con la que hemos trabajado, hemos hecho un gran trabajo. Para mí ha sido de las etapas más felices de mi trayectoria profesional, y llevo 50 años trabajando. Eran muchas horas, muy poca gente y había que soportar mucha carga de trabajo, y sin embargo para mí ha sido superagradable.

| Canal Quickie

Creo que hemos crecido como grupo, como familia, y me gusta mucho el nombre de 'La Familia de la Tele' porque creo que somos bastante más familia de lo que fuimos en la época de Telecinco. Hemos aprendido a querernos y a respetarnos, y ha sido fundamental esta travesía.

Ahora se incorporan muchísimas caras nuevas, gente que va a llevar secciones que no sé hasta qué punto vamos a tener conexión con ellos. Pero para nosotros, o por lo menos para mí, lo que me voy a encontrar es todo un secreto. Y lo agradezco. Creo que nada puede ser lo que fue porque ni el medio es el mismo, ni el formato, ni los presentadores son los mismos. Es metafísicamente imposible volver a ser lo que fue.

¿Alguna vez has dicho que no a alguna sección o contenido del programa?

Cociné salchichas en el pisito de 'Ni que fuéramos' y las hice mal adrede porque no entendía que me hicieran cocinar eso y no un plato más elaborado. Pero no tengo ningún problema, estaré para lo que quieran que esté. Intentaré que el programa tenga el mayor de los éxitos posibles y creo que lo va a tener, porque evidentemente RTVE tiene un nicho importante de espectadores que está ahí.

¿Crees que vais a ganar a Jorge Javier Vázquez y su 'Diario'?

Espero que sí. A Jorge le tengo un respeto enorme y una admiración tremenda, es brillantísimo y me parece el mejor en lo suyo con muchísima diferencia, solo hay que ver las galas de 'Supervivientes', cuando las presenta Carlos Sobera no tiene nada que ver. Está haciendo récord ahora con 'El diario de Jorge', que me alegro muchísimo por él, pero esto quiere decir dos cosas. Por un lado, que él lo está haciendo bien. Y por otro, que había un público que nos veía a nosotros y al desaparecer 'Ni que fuéramos' han subido las audiencias de la tarde en Telecinco y en Antena 3. Y creo que ese público que nos veía en TEN, y otro más que no sabía ni que existíamos, ni dónde encontrarnos, es nuestro.

| Canal Quickie

¿Entonces crees que vais a ganar a Sonsoles Ónega también?

Espero que sí ganemos, fundamentalmente porque creo que tenemos una deuda de agradecimiento con la gente de RTVE que ha apostado por nosotros, pese a todo lo que se puede decir y tengan que escuchar absurdamente, y sobre todo por el equipo de La Fábrica de la Tele, ahora La Osa Producciones, que no nos ha soltado la mano desde que salimos de Telecinco.

Evidentemente cualquiera puede tener una opinión acerca de lo que quiera, pero RTVE tiene una triple función: informar, formar y entretener. Y en el capítulo del entretenimiento, tengo en mi trayectoria profesional algo que me enorgullece tremendamente, es un trabajo del que más orgulloso me siento. Y es que durante el confinamiento trabajé en directo de lunes a domingo, y el agradecimiento que recibí y sigo recibiendo de la gente que aún me para por la calle, es enorme.

Estoy absolutamente convencido de que el tipo de entretenimiento que hacemos nosotros cumple una función social, y el que lo dude lo tiene muy fácil. Se puede ir a una residencia o a un hospital, y ver qué tiene sintonizado por la tarde la gente que está más jodida. Desde esa óptica, a mí lo que me daría vergüenza es denostar este tipo de entretenimiento.

Nadie cuestiona que RTVE tenga los derechos del Mundial, de la Eurocopa o de los Juegos Olímpicos, habiendo gente a la que le importa tres pelotas el deporte. Y, sin embargo, juega el Real Madrid contra la Real Sociedad y hay más de un 30% de audiencia viéndolo, que no es moco de pavo. La gente tiene esa opción de ocio, y hacen muy bien en dársela.

| Canal Quickie

¿Temes que por estar en RTVE os metan en el 'toma y daca' político?

Eso es una evidencia. Como es una evidencia que es política el editorial ese casposo que hace Ana Rosa por las mañanas, que pretende ser graciosa, y lee con dificultad el cúe. Hay una carga política y una intencionalidad política detrás de esto, claro que la hay, y la habría si fuera al revés. Yo no cojo ninguna bandera. Hablan de la colonización de las instituciones y todos las han colonizado. A veces el discurso político y la honestidad se llevan mal.

¿Cómo llevas que si hay un cambio de Gobierno puedan decidir cancelar vuestro programa?

Llevo 52 años trabajando y, de esos, en la tele he estado menos de la mitad. Tengo un currículum profesional muy variado, con puestos de responsabilidad. He estado casi 40 años sin trabajar en televisión, y puedo estar otros 20 sin ella.

¿Os tomáis este salto a RTVE como una 'vendetta' a Mediaset, o una forma de callar bocas?

A quien nos haya querido anular como personajes le digo que se joda, que no es todo el mundo porque en Mediaset hay personas con las que guardo buenísima relación. A mí no se me puede nombrar, me llaman 'el ex de Makoke' y ha tenido cinco o seis.

Entiendo que una empresa tiene unos activos y puede hacer lo que mejor le parezca, cambiar de modelo, y es correcto y respetable. Lo que no es ni correcto ni respetable es que después de más de 20 años trabajando en esa cadena, me entere de que estoy en la puta calle por la prensa. Me parece una descortesía y una falta de respeto absolutamente increíble.

| Canal Quickie

¿Qué pronosticas sobre el futuro de Mediaset?

Están remontando, pero el modelo que habían abrazado ha fracasado rotundamente. Todas las nuevas producciones, excepto 'El Diario de Jorge', han fracasado con rotundidad. Algunos se sostienen, no son líderes, pero están moviéndose en audiencias en torno al 10%, que para la media que tienen ya está bien, pero están dopados económicamente. En "Me cago en mi madre" ['De Viernes']se han pagado cachés que con eso se hacían cuatro 'Deluxe' completos de los últimos.

No es un tema que me preocupe. Telecinco está llamada a ser la cuarta opción por detrás de Antena 3, La 1 y las Temáticas de Pago, y lo digo muy convencido. Este último año ha marcado mínimos mensuales de audiencia desde que se inauguró. Por la gente que quiero y sigue ahí, espero que al menos sepan soportar la caída. Aunque hay formatos que van a seguir funcionando, como 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones', porque Cuarzo está haciendo muy bien los deberes.

Venís de TEN, donde os habéis tenido que apretar el cinturón, y ahora volvéis a ganar pasta. ¿En TVE os sentís bien pagados?

Yo me he sentido muy bien pagado en TEN, porque en Telecinco no me daban lo que me correspondía. Si hablamos de cifras, en Telecinco ganaba muchísimo más, pero sentía que no era proporcional lo que les daba a lo que me devolvían. En TEN, con un caché humilde, entendía que me estaban dando incluso más de lo que me tenían que dar a efectos de cuenta de resultados. Los trabajos no los debemos medir por lo que nos pagan, sino por lo que damos y lo que recibimos a cambio. Esa es la gran estafa del mundo empresarial, porque hay gente que da mucho y recibe poco, y viceversa.

| RTVE

Si no era económico, ¿cuál era tu motivación para seguir en 'Ni que fuéramos'?

Han pasado unos pocos días y ya echo mucho de menos ese programa e ir a trabajar allí. Tenía una motivación personal y profesional de superación. Había un elemento que ojalá se mantenga ahora en RTVE, que era la interacción con la gente que nos veía, esa cercanía. Había gente que venía a hacerse una foto con nosotros cuando salíamos de la oficina. Cuando estás en un gran medio, donde sabes que te están viendo millones de espectadores, cuentas con eso. Pero cuando es una cosa tan humilde y precaria, llegar a la gente es muy bueno. Yo he crecido mucho profesionalmente en 'Ni que fuéramos', aunque no lo pueda parecer. Hemos crecido como grupo.

¿Había cierto ejercicio de favor o lealtad hacia la productora?

Por supuesto, y creo que es algo general. Cuando nos explicaron el proyecto para empezar en Twitch y Youtube, y nos preguntaron quién se apuntaba, todos dijimos que sí sin saber lo que íbamos a cobrar. Luego nos dijeron lo que había, sonreí y pensé: "¿Me lo está diciendo un tío que sabe de verdad lo que yo me he llevado en televisión?".