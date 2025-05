Telecinco presenta 'La noche de los récords' y avanza sus primeras y difíciles pruebas

Solo queda un día para que Telecinco bata récords. Este miércoles, 7 de mayo, la cadena estrena 'La Noche de los Récords', su nueva gran apuesta para el prime time a partir de las 23:00h de la noche. El nuevo formato de entretenimiento, conducido por Jesús Vázquez, reta a los participantes a batir récords mundiales. El programa ha sido grabado en un plató ubicado en Italia, donde estuvo presente el presentador. Por otro lado, Álex Blanquer ha sido la responsable de dirigir las pruebas exteriores, que se han rodado en distintas localizaciones de España.

Cada semana, 'La Noche de los Récords' recibirá a personas de distintas edades y nacionalidades con habilidades extraordinarias y un sueño en común: conseguir un título de Guinness World Records y entrar en el libro. A tan solo un día de conocer los desafíos extremos que afrontarán los participantes, el grupo de comunicación ha ofrecido una rueda de prensa, a la que Tveo ha asistido, para presentar a los medios todos los detalles de lo que el público podrá disfrutar.

| Mediaset

Este programa es un formato familiar para el público, ya que "todos en alguna ocasión hemos leído el libro de los Récord Guinness", ha señalado Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

Según ha explicado, este tipo de contenidos siempre ha despertado una gran curiosidad, generando expectación y emoción al mostrar a personajes de todo el mundo. Los récords que se intentan batir son de lo más variados pasando por la fuerza física, la agilidad mental o el valor de los participantes.

Recordemos que Telecinco ya emitió 'Guiness World Récords' hace 16 años, con Carmen Alcayde y Luis Muñoz al frente. Antes, el formato debutó en España en 2002 en Antena 3, presentado por Manu Carreño, Mar Saura y Mónica Martínez. Ahora, la producción estará a cargo de Cuarzo Producciones, conocida por éxitos como 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes', tomando el relevo de Europroducciones TV, la factoría de 'El Grand Prix'.

| Mediaset

Precisamente, Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), ha expresado que producir este programa en dos países fue "una aventura apasionante". Esta coproducción entre España e Italia ha tenido el objetivo de producir un gran espectáculo.

Tanto es así, que él mismo asegura que 'La Noche de los Récords' es un "programa que nos va a dejar con la boca abierta y del que no se puede despegar la mirada". Además, asegura que los récords no se hacen pesados, ya que están limitados en el tiempo.

A lo largo de esta emocionante noche, el público podrá presenciar "récords existentes y récords nuevos que serán auténticas locuras". Todos ellos estarán certificados por un equipo de jueces adjudicadores, quienes serán los encargados de determinar si cada reto es válido o no.

| Mediaset

El maestro de ceremonias, Jesús Vázquez, ha declarado que ha sido una "gran experiencia" y ha adelantado que los espectadoreslo verán "haciendo de todo". Además, ha confesado entre risas: "Creo que nunca he puesto tantas caras en mi vida". Ha descrito la experiencia como sobrecogedora: "Lo que ves te quita el aliento". Según ha relatado, hubo momentos en los que el silencio se apoderaba de un plató gigantesco, completamente paralizado por lo increíble que lograban los participantes.

El presentador también ha subrayado la parte más emotiva del formato, destacando que "no hay límites" y que "detrás de cada reto hay personas que se dedican a esto y que han logrado superarse a sí mismas". El mensaje que transmite el programa es claro: si te lo propones, no hay barreras que no puedan superarse.

| Mediaset

Como novedad, Jesús Vázquez se enfrentará por primera vez al reto de batir un récord Guinness dentro del propio programa. Aunque no ha querido revelar en qué consiste exactamente el desafío —si será físico o mental—, ha destacado la singularidad del momento, ya que será el primer presentador de televisión en intentar superar un récord en el transcurso del formato.

En el nuevo avance del estreno, Jesús Vázquez lanza una frase reveladora: "El programa donde la fuerza no se mide, se siente". 'La Noche de los Récords' se ha grabado entre España e Italia y contará con diez entregas, cada una con 10 y 12 récords. El rodaje se ha desarrollado durante 2-3 meses, con dos intentos por reto, salvo en exteriores, donde en muchas ocasiones solo hubo uno.

El primer programa de 'La Noche de los Récords'

En su noche inaugural, que se emitirá mañana, dos strongmen tratarán de levantar el mayor número de veces 430 kilos en una máquina de viking press para superar la marca establecida. Un bombero húngaro, que con 135 kilos de peso y cerca de dos metros de altura es un de los hombres más fuertes de su país; y un operario de mantenimiento polaco con 150 kilos de peso y 1,95 metros de estatura.

| Mediaset

El programa contará también con otros participantes sorprendentes, como un campeón de memoria estadounidense capaz de recordar 310 dígitos en 5 minutos o un poema de 50 líneas en 15 minutos; un experto chino en Kung Fu; y un grupo de varios recordmen indios que ya tienen 7 títulos de Guinness World Records en su haber y desean sumar un nuevo reconocimiento a su palmarés. Otra de las participantes que aspira a lograr un récord es la madrileña Dori Gómez, una especialista de cine y conductora de ambulancias que intentará llevar a cabo una prueba extrema: atravesar en una moto al menos 12 barreras en llamas.