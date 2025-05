Paola Olmedo responde sin filtros a las acusaciones de Terelu Campos en 'Tardear'

Siguen las polémicas en torno al clan de las Campos. Ahora es Paola Olmedo, la expareja de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, quien protagoniza un fuerte enfrentamiento con Terelu Campos. Todo ocurrió cuando la televisiva acudió al programa para hablar de sus tensiones familiares, pero también aprovechó para lanzar algunas indirectas dirigidas a Paola, quien ahora es colaboradora de 'Tardear'.

Durante su intervención, Terelu insinuó que Paola debía su notoriedad mediática a la familia Campos. Ante estas declaraciones, Paola, muy molesta, reaccionó en directo a las imágenes y admitió su sorpresa. "Me ha sorprendido mucho porque contra Terelu ni tengo, ni quiero tener ningún conflicto. Personalmente no me conoce, no sabe lo que he vivido y no puede opinar sobre lo que he vivido".

Paola Olmedo ha dejado claro que no le gustó el uso de la ironía que utilizó la hija de María Teresa Campos sabiendo los momentos tan difíciles que sabe que ha pasado ella. Además, subraya que "es feo hacer eso". En cuanto a una posible razón sobre lo que más le molesta a Terelu Campos sobre su vuelta televisiva podría ser la serenidad que transmite frente a las cámaras. "Yo no sé si el que no me ponga nerviosa, el que ya no me choque... No me va a saber igual estando embarazada y hormonada que estando bien", comenta.

| Mediaset

La nueva colaboradora de 'Tardear' llevó muy mal tanta repercusión y el revuelo mediático que tuvo mientras esperaba a su hijo en común con José María Almoguera precisamente por estar embarazada. Además afirma que su gran pelea en el momento fue por no sacar el rostro de sus hijos en ningún medio. Aunque ahora asegura que su relación con los medios ha cambiado completamente. "No quiero que salga ninguno de mis hijos, mi pelea fue por eso", zanja.

Sobre su reaparición mediática, ha querido explicar su cambio de rumbo y decisión. "Todos cambiamos de opinión, solo hay que mirar al presidente. Fui la primera que dijo si cambio de opinión, bien". Igualmente recalca que no quiere crear ninguna guerra con Terelu, pero sí que le han sorprendido las acusaciones.