Gema López sentencia a Terelu Campos por lo que llega a hacer con su público

Terelu Campos dio la sorpresa hace unos meses que iniciaba una nueva etapa en su trayectoria profesional. La televisiva hacía público su inesperado debut como actriz al asumir el papel principal en 'Santa Lola', la obra producida por Lara Dibildos.

Fue el pasado 26 de abril cuando la de las Campos se puso encima del escenario del Teatro Zorrilla de Valladolid con un aforo completo. Aunque este ha sido su primer paso en la actuación, parece que las próximas fechas confirmadas no serán tan favorables. Según han confirmado en 'Espejo Público', su tercera actuación prevista el 24 de mayo en San Pedro del Pinatar(Murcia), se aplazaría por "compromisos profesionales" de la actriz.

Ante esto, Gema López no ha dudado en pronunciarse en la sección de crónica social, 'Más Espejo' y dar su opinión. "Vamos a escuchar una llamada que nos confirma que la función, prevista para el 24 de mayo, ha sido aplazada", anunciaba la colaboradora. "Tiene un compromiso televisivo y lo van a pasar a julio. Lo vamos a anunciar enseguida", afirmaba un responsable de atención al cliente del teatro.

| Atresmedia

Recordemos que hace justo un mes, el programa analizó el éxito de Terelu Campos como actriz desengranando cuántas entradas había vendido hasta la fecha. En Murcia, solo consiguió vender 29 entradas. Algo parecido sucedía en las demás ciudades.

"Terelu deja un compromiso laboral, hayas vendido 3 entradas o 300, por otro compromiso laboral de mayor envergadura, imagino para ella, que es un compromiso televisivo. A mí me parece poco serio", ha expresado Gema López. No ha sido la única en opinar sobre este acto de Terelu. Alonso Caparrósha cuestionado qué hubiera pasado si la de las Campos hubiera tenido éxito. "¿Se hubiese cancelado si hubieran estado vendidas la mayoría de las entradas?". Mientras que Susanna Griso señalaba: "Si yo hubiera comprado una entrada para ver Santa Lola, me hubiera molestado".

"Esto juega en contra de ella. Yo lo primero que pienso es que si yo soy una persona que vive en San Pedro del Pinatar, me he comprado la entrada y me dicen que es por un compromiso televisivo, yo pienso: 'Claro, allí en la tele te pagan más y a mí me dejas tirada'", insistía Gema López sin pelos en la lengua.

| Atresmedia

Para salir de dudas, el programa contactó con César Lucendo, director y autor de la obra, para que diera su opinión sobre este acontecimiento. "No pasa nada, esto lo sabía yo cuando elegí a Terelu como actriz. Ella vive de la televisión y si le sale un proyecto buscamos la mejor solución".

Tras escuchar las declaraciones, Gema López señaló que Terelu Campos trabaja durante la semana y los viernes, pero no los sábados, día de la actuación. La tertuliana interpretó que esta causa mayor se debía a que Terelu Campos presentará un programa el 24 de mayo en televisión.

"Terelu Campos tiene un compromiso televisivo que yo no soy quién para decirlo, tiene un compromiso televisivo que le afecta al 24 de mayo. No estoy diciendo que tenga que presentar un programa", sentenció el director y autor de la obra.