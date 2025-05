Verónica Dulanto arremete contra Frank Blanco tras el desplante en 'Tardear'

Esta semana, Telecinco tenía preparado con 'Tardear' un gran despliegue para luchar contra la primera semana de 'La familia de la tele' en emisión. El lunes fue turno del congelador de Cristina Tárrega y el martes de Terelu Campos. La televisiva visitó el magacine vespertino para responder a todas las críticas que ha recibido.

Más allá de los titulares que dejó, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a estar en el ojo del huracán por un acto que realizó al finalizar el programa. Acompañada de Frank Blanco, la de las Campos despidió el espacio para dar paso a su excompañero de 'Sálvame', Jorge Javier, con su programa 'El diario de Jorge'.

Esta despedida tan atípica sucedió porque Verónica Dulanto tuvo que ausentarse en los últimos minutos y Terelu Campos se ofreció como sustituta. Algo que apoyó Frank Blanco en su momento y que a la presentadora de 'Tardear' no le ha sentado nada bien.

| Mediaset

Por ello, al día siguiente, Verónica Dulanto quiso poner los puntos sobre las íes y recriminar a su compañero este gesto tan feo. "Tú estabas súper encantadísimo de que yo me largara para presentar con Terelu", reprochó la comunicadora. "Se me ha olvidado decírtelo, cómo te he echado de menos el rato que no estuviste", replicó el presentador con sorna.

"Eres tan pelota y tan traidor como dice Paloma que...", expresaba con rencor la presentadora. "A todo el equipo de Tardear nos ha sorprendido la actitud que tuvo Frank con Terelu y Verónica está muy cabreada con esta situación", apuntaba Miguel Ángel Nicolás antes de dar paso a un vídeo que recogía todo lo sucedido.

"A mí me encantaría presentar un día con Terelu", expresó Frank Blanco hace un tiempo. Una frase que recuperó el programa y que Dulanto no ha tardado en contestar. "Está muy feo, decir delante de mí, que te encantaría presentar con Terelu". Aunque el comunicador intentó arreglar sus palabras sin éxito alguno. "Que presentáramos juntos no. Yo le dije a Terelu que me hacía mucha ilusión compartir plató con ella".

Además de criticar al presentador, Verónica Dulanto quiso dirigir unas palabras a Terelu Campos: "Me parece muy bien que quieras un programa, pero este no. Por ahí no". "Ponte tú en mi piel, que yo me voy para algo y tú ahí con Terelu...", sentenció la presentadora de 'Tardear'.