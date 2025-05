Manuel Carrasco intermedia entre Pablo Motos y David Broncano con una sonada propuesta

En la noche de ayer no estaba previsto que Manuel Carrascoapareciera como invitado en 'La Revuelta', pero su aparición estelar no dejó indiferente a nadie. El cantante tenía cuentas pendientes con David Broncano y fue a resolverlas.

Todo comenzó cuando el presentador recibió una nota que ponía lo siguiente: "No viniste a mi concierto". Poco después, apareció una pancarta en forma de pelota que, al desplegarse, revelaba el mensaje: "Lo vas a pagar caro". Fue justo en ese momento cuando el artista apareció por detrás de David Broncano para recriminarle que, a pesar de estar invitado, no había asistido a ninguno de sus conciertos.

Tras varios reproches, Manuel Carrasco le entregó una tarjeta especial con un mensaje incluido. "Piensa que esto es como la tarjeta platino, ¿te suena?", replicó con sorna el intérprete. El presentador prosiguió la ironía y respondió: "¿Se me va a conceder por fin?". A lo que el compositor contestó: "Sí, perono te la van a conceder por méritos o porque vayas 10 veces, sino porque no has ido ni una".

| RTVE

El invitado le explicó a David Broncano que con esa tarjeta podía acudir al concierto que quisiese, pero el advirtió que también le concedería el mismo obsequio a su gran amigo Pablo Motos... Al escuchar esto, el conductor de 'La Revuelta' le pidió que coordinara las invitaciones para no coincidir con el de Antena 3 en el palco.

Pese a esto, Manuel Carrasco lanzó un dardo directo a David Broncano: "Coordínalo tú con él. Es que tú también tienes que intentarlo por tu lado, ¿no?". Con esta cuestión, David Broncano confesó que lleva sin tener contacto con Pablo Motos desde que pasó "la movida del último año" y que prefiere que el encuentro no sea a bote pronto.

Manuel Carrasco opinó lo contrario alegando que lo mejor sería que se encontraran de imprevisto. "Es mejor que os encontréis con la música sonando". "Un abrazo y una nueva amistad con Manuel Carrasco sonando de fondo. Tu música solo une", bromeó David Broncano en un nuevo intento de acercar posturas con su rival.