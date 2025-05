Andreu Buenafuente se confiesa en 'La Revuelta' sobre su peor etapa en televisión

Andreu Buenafuente reapareció este miércoles en 'La Revuelta' para charlar con David Broncano en una entrevista marcada por la complicidad, los recuerdos y una petición. A solo un día del estreno de su nuevo proyecto, 'Futuro imperfecto', en el prime time de La 1, el humorista se permitió el lujo de lanzarle un mensaje directo a su amigo.

Sin rodeos, Andreu Buenafuente arrancó con una frase cargada de resignación y experiencia: "Son tantos años y tantos cambios de cadena... que esta es la única que me quedaba". Además, aprovechó el directo para corregir una confusión generalizada sobre su nuevo programa, que algunos medios habían ubicado erróneamente en la noche del viernes.

"Lo digo porque es mañana, a ver si con esta cosa que tenéis caótica... mañana dices vamos a hacer un programa de cuatro horas", lanzó entre bromas y advertencias en 'La Revuelta'. "Podemos hacerlo más corto, mañana será de 75 minutos", decía David Broncano, a lo que Buenafuente respondió con mucho humor: "Muchas gracias, es que estoy traumatizado desde que hacía un programa en laSexta".

| RTVE

De este modo, habló de su llegada a Antena 3 en 2005: "La cadena no atravesaba un buen momento creo". De este modo, recordó 'Buenas noches y Buenafuente': "Un semanal los domingos, una hostia como un piano, que todavía está resonando... No fue bien, y lo más jodido es que no sé por qué". "La tele no se puede analizar mucho, cuando va bien no sabes por qué. Ese programa le tenía mucho cariño, pero no acababa de funcionar", añadía en 'La Revuelta'.

También hubo espacio para rememorar los desafíos vividos durante 'En el aire' en laSexta: "No voy a entrar en detalles, pero fue el valle del infierno, por el horario, la remuneración, fue una época muy chunga". Sin embargo, destacó el valor humano que rescató de aquella etapa: "Todo vale en la vida, pero aprendí el valor del equipo, de aguantar, de apoyarnos los unos a los otros. No iba el programa muy bien, pero a mí me aportaba mucho".

"Luego nos fuimos a Movistar y ahí apareciste tú. Y ahí les dijimos 'ustedes no haríais dos lates como los americanos' y uno que se había dado un golpe en la cabeza dijo 'pues sí'", concluyó Andreu Buenafuente el repaso.