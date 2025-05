El duro dardo de Massiel desde Antena 3 al fatídico estreno de 'La Familia de la Tele'

Massiel es en una figura icónica en la música española desde su histórica victoria en Eurovisión en 1968. Ayer, martes, acudió a 'Y ahora Sonsoles' con motivo de la reciente distinción que ha recibido: una de las medallas del 2 de mayo otorgadas por la Comunidad de Madrid.

Durante la entrevista con Sonsoles Ónega, Massiel repasó su trayectoria profesional y habló abiertamente sobre cómo se encuentra tras anunciar que padece cáncer de pulmón. Así, presentadora y cantante recordaron su mítico 'La, la, la', canción que tenía que haber cantado Joan Manuel Serrat, ya que fue el primer candidato para representar a España en Eurovisión.

A lo largo de la conversación, la conductora del programa reconoció que tener en plató a Massiel era un gran honor. "Es que esto es un homenaje, teníamos muchas ganas de tenerte". "¿No te estaré haciendo yo el homenaje a ti?", le soltaba Massiel sin ningún pudor. "No, te digo una cosa, a mí me estás honrando y a los espectadores de este programa también", expresaba la periodista.

| Atresmedia

Después de la emisión de un vídeo en el que Massiel defendía el divorcio en España, un micrófono abierto captó un momento espontáneo entre la cantante y Sonsoles Ónega. Massiel, en tono cercano, le comentó a la presentadora que podía quedarse un rato más: "Venga, te hago un ratito más", dijo con naturalidad. A lo que Sonsoles respondió con complicidad: "Eso es que está a gusto la señora".

"Yo lo que quiero es que tus espectadores disfruten con el programa tuyo porque es tuyo no mío", añadía la artista. "Como estás muy guapa, si me prometes que te vas a poner menos laca y que de vez en cuando te haces así en el moño te doy diez minutos más", le pedía a la presentadora.

Tras esto, Massiel no dudó en lanzar un inesperado dardo hacia 'La familia de la tele'. Sonsoles Ónega reconoció que cuando le visita gente tan importante como Massiel, se pone muy nerviosa. Algo que contentó a la artista: "Muchas gracias, así te quiero ver".

"Esta es la Sonsoles que yo quería ver, es que tiene que venir gente que saque lo mejor de ti", le reconocía Massiel. "No, yo quiero sacar porque sois ejemplo y de verdad la tele, ¿qué es? Un espejo", destacaba Sonsoles. "La tele es comunicación, la tele no son jolgorios ni carrozas ni falsos halagos, la tele es que cuando tú miras a esa cámara el corazón se le sale a la gente y llore contigo y vibre contigo, por eso no hay ni que llevar laca ni nada que da lo mismo", opinaba la invitada en referencia al gran desfile en el estreno de 'La familia de la tele'.