Las inesperadas palabras de Isabel Rábago tras fichar por 'Y ahora Sonsoles'

El lunes 5 de mayo marcó un punto de inflexión en la trayectoria televisiva de Isabel Rábago. Su reaparición como nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 ha sido de lo más inesperado. Sobre todo tras su inesperada salida de Telecinco el pasado mes de diciembre.

El momento de su presentación fue todo un guiño al pasado y al presente. Sonsoles Ónega, que fue compañera de Isabel Rábago en formatos de Telecinco, no escondió su alegría al anunciar la incorporación: "¡Qué ven mis ojos! ¡Bienvenida, querida, háganla ya suya porque es nuestra!", proclamó entre vítores del plató. Con esta frase sellaba un reencuentro profesional cargado de emoción tras sus anteriores colaboraciones en Ya es mediodía y Ya son las ocho.

Tras 'Y ahora Sonsoles', Isabel Rábago compartió sus primeras impresiones tras el directo: "Ya estoy en casa. Hoy ha sido un día de muchísimas emociones. Estoy inmensamente feliz. Ha sido llegar a Antena 3 y me he encontrado como en casa. Desde recepción, maquillaje, por los pasillos, con el equipo de Y ahora Sonsoles, cámaras… No tengo palabras. Y encontrarme con Sonsoles ha sido maravilloso, y con todo el equipazo".

| Antena 3

Además, quiso poner en valor el cariño del público y la importancia de este regreso en un momento clave para ella: "Agradezco cada uno de los mensajes que me enviáis. Tengo el teléfono petado de mensajes de tanto cariño. He vuelto cuando tenía que volver. Empiezo una nueva etapa, empiezo una nueva vida y estoy feliz".

"Seguiré con la abogacía, por supuesto, pero no sabéis lo pletórica que estoy. Me lo he pasado muy bien. Estoy inmensamente feliz", añadía Isabel Rábago para los seguidores.

Consciente de que no todos los regresos son iguales, Isabel Rábago cerró su intervención con una frase que resume su sentir. "Quiero hacer este video para agradeceros todos los mensajes que recibo a través de redes y que todo pasa por algo. Un beso enorme, gracias", concluía la periodista.