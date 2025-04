Lo que pasa en plató obliga a Sonsoles Ónega a tomar una drástica decisión en directo

La tensión vivida este viernes en 'Y ahora Sonsoles' trasladó unos conflictos escolares de las aulas al plató de televisión. Lo que en principio iba a ser un debate moderado sobre las quejas de un grupo de padres terminó convirtiéndose en un intercambio bronco que Sonsoles Ónega apenas pudo controlar.

Todo comenzó con la presencia en el programa de Lourdes, una profesora expedientada tras las quejas de varias familias de su centro educativo. Según explicó la presentadora, la docente está "expedientada en su colegio por quejas de padres que dicen que no ejerce bien la docencia". En su defensa, Lourdes aseguró que la raíz del problema estaba en el nivel académico de sus alumnos: "Han suspendido 20 de 24 porque no escriben bien, escriben con faltas y no procesan lo que leen".

Frente a su versión, Sonsoles Ónega dio paso a Elena, una de las madres que denunció la situación ante la inspección educativa. "Estamos un poco indignados porque los niños, voy a hablar del caso de mi hija porque es generalizado, tienen mucha ansiedad. Me da igual que suspenda un examen, pero el trato psicológico que ha dado esta señora es indignante", explicaba en 'Y ahora Sonsoles'.

| Atresmedia

La tensión aumentó cuando Elena leyó algunos comentarios que Lourdes habría escrito en los exámenes, dejando helado al público: "Deberías replantearte seguir en bachillerato. A lo mejor no vales para esto. Seguro que si tu padre se muere hoy y mañana tienes partido de fútbol, no te lo saltas". Aunque Lourdes intentó intervenir para dar su versión, Elena cortó en seco cualquier intento de diálogo: "Le hemos dejado hablar. Si no le importa, muchísimas gracias".

Tras una breve pausa publicitaria en 'Y Ahora Sonsoles', lejos de calmarse los ánimos, el conflicto se reavivó. Lourdes trató de nuevo de explicar su postura, pero Elena se negó rotundamente a entrar en discusión: "No quiero entrar en debate con esta señora porque creo que no nos compete. Nosotros venimos a exponer nuestra situación y la de nuestros niños, que es lo que nos preocupa. No queremos más con esta señora".

Además, recordó un encuentro previo con la profesora en el que, asegura, no fue escuchada: "Yo hablé con usted y no me dejó hablar. Usted me ha humillado". Lourdes, visiblemente alterada, reconoció entre dientes: "Es que yo me caliento, de verdad que no quiero hablar".

El descontrol fue en aumento con la intervención de Marco Antonio, otro padre que se sumó a las críticas, generando aún más caos en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Lourdes, superada, replicaba: "¿Qué dice? No sé ni de lo que está hablando", mientras Marco Antonio, desobedeciendo las directrices de Sonsoles Ónega, acusaba a la maestra de "desviar el debate" y elevaba el tono hasta el punto de recibir una advertencia: "No podemos entrar en esos detalles o tendrás que abandonar el plató".

Ante la imposibilidad de reconducir el debate, Sonsoles Ónega se vio obligada a actuar. Ordenó: "Bájale el micro a Antonio, tiene que hablar Lourdes", pero incluso así, el caos reinante la llevó a tomar una decisión radical: "Es tardísimo y ya no sé qué hacer con este tema. Vamos a abordarlo de nuevo el lunes, con exámenes, pruebas y testimonios y más padres y otros profesores".