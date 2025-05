El huracán Melody pone rumbo a Basilea: una energía imparable que no deja indiferente

Antes de conocer quién sería nuestro representante en Eurovisión, Melody ya tenía claro que su destino final estaba escrito: Basilea. Durante el Benidorm Fest, no solo prometió, sino que cumplió su palabra al decir "vamos a soltar la bomba" si lograba llegar a la final. Y lo cierto es que no sorprende: lleva toda una vida entregada a lo que más le apasiona, ofrecer espectáculo sobre el escenario.

Desde que logró su pase directo a Eurovisión, Melody no ha dejado de brillar. En el camino hacia el gran día, el 17 de mayo, ha ido regalando momentos memorables que no solo han reforzado el cariño del público, sino que han ampliado su legión de seguidores. Sus cánticos al ritmo de 'Esa Diva' en las alfombras rojas, el ya célebre helicóptero o su peculiar conexión con Lady Gaga no han hecho más que confirmar que Melody vive y respira show.

RTVE ha estado a su lado en cada paso del camino y lo estará hasta el final. Al igual que España, que le dio una emotiva despedida en una auténtica Fiesta de la Primavera. Fue un espectáculo lleno de emoción y fervor, donde sus seguidores más fieles no solo corearon sus canciones, sino que lo hicieron luciendo sus mejores galas. Entre la multitud brillaban camisetas plateadas con la palabra "diva", chaquetas de lentejuelas y, por supuesto, el icónico sombrero cordobés, convertido ya en símbolo de esta aventura.

| RTVE

La Fiesta de la Primavera no podía arrancar de otra manera que con 'Esa Diva' resonando con fuerza, mientras María Eizaguirre, rostro clave de Eurovisión en España, daba paso a una de las noches más significativas para RTVE. La cadena aprovechó la ocasión para presumir de su apuesta televisiva y rendir un merecido homenaje a la historia musical de España en Eurovisión.

Y, como era de esperar, el momento más emocionante de la noche llegó cuando Melody subió al escenario. Conmovida, agradeció el cariño recibido desde el primer momento y prometió dejarlo todo en Eurovisión. "La que hemos liado", exclamó entre risas y emoción, mientras el público la ovacionaba al grito unánime de "¡ganadora!". Fue un instante que selló, una vez más, la conexión única entre la artista y su gente.

Las lágrimas no tardaron en llegar cuando se proyectó un emotivo video que recorría los momentos más memorables de su carrera. En el teatro, la atención de todos estaba centrada en esa Melody de los gorilas, pero lo que realmente sorprendió fueron los mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Artistas como Pastora Soler, Ruth Lorenzo y Soraya, quienes también representaron a España en Eurovisión, le enviaron sus más sinceros deseos, sumando una carga emocional que tocó el corazón de todos los presentes.

| RTVE

La noche también contó con la música de aquellos que también tenían el sueño de representar a España en Eurovisión y que ahora apoyan a Melody. El escenario se cayó con la actuación de J Kbello y disfrutó pegados como chicles con Daniela Blasco.

También hubo tiempo para muchas risas cuando Samantha Ballentines interpretó "Abracadabra", de Lady Gaga, junto a Melody. Sin embargo, María Eizaguirre paró la gala para soltar la bomba de la noche: "La primera semifinal será el martes en La 1 y la segunda semifinal en la 2. Además, el viernes, tendremos un documental de Melody con su recorrido hasta llegar a Eurovisión".

| RTVE

La sorpresa que nadie se esperaba, y menos Melody, fue la entrega del disco de oro para la cantante andaluza. Entre lágrimas, destacó la importancia de su hermano, quien, a pesar de su discreción y su trabajo incansable, ha sido una pieza clave en su éxito. Una vez más, el público es consciente que, detrás de una diva, hay un equipo humano que hace posible que los demás brillen. Por eso Melody conquista a cualquiera que le escuche, porque su entorno le aporta luz.

La misma luz que Melody transmitió al subirse al escenario para interpretar por última vez en España 'Esa Diva'. La cantante cerró la noche con un broche de oro, en un evento que estuvo completamente centrado en ella. Y una vez más, soltó la bomba. Todo el teatro vibró con su actuación, una muestra clara de lo que está por venir en Suiza el próximo 17 de mayo. Independientemente de los resultados, lo que está claro es que Melody arrasa como un huracán allá donde va, y eso, querido lector, no lo consigue todo el mundo.