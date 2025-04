'Mariliendre': la nueva joya queer de atresplayer que emociona y representa

En el Cine Albéniz de Málaga, un grupo de maricones, que además también son periodistas, se sientan resacosos en sus butacas para ver uno de los estrenos más esperados de la temporada. 'Mariliendre' se prepara para desembarcar en atresplayer con el sello inconfundible de Los Javis, esa pareja que todo lo que toca lo convierte automáticamente en "lo más esperado de la temporada".

Hay una mezcla de ilusión y expectación en el ambiente. Tras ver los dos primeros capítulos y encenderse las luces de la sala después de un largo aplauso, los maricones nos miramos entre sí. De los aproximadamente cien minutos de metraje que hemos visto, a todos nos ha dejado huella una escena. Un momento de la trama que nos ha pinzado un poquito el corazón y humedecido el lagrimal: la primera vez de Jere (Martin Urrutia) y su amiga Meri (Blanca Martínez) en una discoteca de ambiente.

Cuando decimos que es importante generar referentes, no es una afirmación baladí. Hay momentos de tu vida que hasta que no los ves reflejados en una serie, un libro o una película, no les das la importancia y el espacio que se merecen. 'Mariliendre' no deja de ser eso, un espejo al que mirarnos. Una palmadita en la espalda que a medida que pasan los capítulos se convierte en un abrazo, una serie que pone el autodescubrimiento y la aceptación de la identidad en el centro.

A ello le suma grandes dosis de humor ácido, de ese al que nos malacostumbraron sus productores ejecutivos en 'Paquita Salas' y que llevábamos tanto tiempo sin poder disfrutar. Y es que lo habitual viendo 'Mariliendre' es ir entrelazando lágrimas y carcajadas.

'Mariliendre' no solo cuenta una historia queer:cuenta una historia compartida, tejida a base de confidencias, fiestas, resacas y vínculos aparentemente inquebrantables. Una historia donde la música es el lenguaje, el refugio y la trinchera. La dirección artística y la selección musical están tan afinadas que convierten cada performance en algo único (nunca esperé llorar escuchando "Dime" de Beth, la verdad). Y no hablamos solo de hits pop, hablamos de letras que se incrustan en la trama como diálogos hechos a medida para la serie, de melodías que actúan como puentes entre el pasado y el presente de sus personajes.

Por supuesto, no todo es purpurina ni confesiones entre luces de neón. 'Mariliendre' también es ácida, irreverente, afilada como una drag con resaca un domingo a las diez de la mañana. Tiene mala leche, pero nunca gratuita; se burla, sí, pero desde dentro, con conocimiento de causa. Y eso se nota en el guion, que dispara con precisión sobre los tópicos y los discursos prefabricados de la diversidad. Si bien al inicio puede sorprender la excesiva presencia de drogas, con más rayas que en las pausas publicitarias de la época dorada de Canal Nou, todo acaba cayendo por su propio peso y teniendo una justificación en la trama.

La mano de Los Javis se percibe sin eclipsar la autoría de Ferreiro, que demuestra tener una voz propia. El casting es otro acierto absoluto: Martín Urrutia y Blanca Martínez brillan con una química que traspasa la pantalla, y el reparto coral promete seguir regalándonos personajes tan entrañables como incómodos. No podemos obviar el trabajazo que hacen Mariano Peña y Nina.

Sin duda, estamos de nuevo ante un nuevo movimiento de Atresmedia como héroe local en el terreno de la ficción. atresplayer suma con 'Mariliendre' un nuevo producto de calidad que se prevé exitoso y que suma muchísimo a la marca España en el terreno audiovisual. Una serie que puede emocionar a todo el mundo, pero sobre todo a los que, como yo, acentuamos con orgullo la o de "Maricón".