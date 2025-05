María Patiño sentencia a Rosa Benito tras lo ocurrido en 'La Familia de la Tele'

Lo que pretendía ser una conexión amable para presentar el casting de 'MasterChef Celebrity' acabó derivando en un momento de gran tensión televisiva. El estreno en plató de 'La Familia de la Tele' vivió un reencuentro inesperado con Rosa Benito. La antigua colaboradora de 'Sálvame' generó la discordia al no querer atender a los que fueron sus compañeros.

Desde el primer segundo, Rosa Benito evitó cualquier tipo de interacción con 'La Familia de la Tele', mostrándose reacia a participar en la conversación. María Patiño lanzó una pregunta que no obtuvo respuesta directa: "¿Oye, pero por qué no nos dice nada Rosa Benito no nos desea suerte?". Tras las insistencias, soltó un escueto e irónico "hola", antes de retirarse de cámara.

Aunque minutos después regresó brevemente a petición de Torito, el intento de diálogo terminó con un manotazo de Rosa Benito hacia su compañero. Además, las imágenes inéditas emitidas al día siguiente en 'La Familia de la Tele' confirmaron que Rosa Benito había pedido no ser preguntada ni enfocada.

| RTVE

Esto desató una cascada de reacciones, comenzando por Belén Esteban, quien no dudó en lanzar una pulla desde 'La Familia de la Tele'. "Le voy a dar un consejo a Santa Rosa que no se meta en Google y ponga mensajes de autoayuda", dijo con sarcasmo. A lo que María Patiño respondió: "A lo mejor son de Paz Padilla", aludiendo al giro vital de su excompañera, ahora centrada en el coaching.

"Hoy estoy bien, mañana estoy mal, los años pasan. A mí no me duele, pero lo que me parece una falta, no a nosotros que también, una falta de respeto y de educación al público, a sus compañeros y sobre todo a Torito. Porque yo sí que no permito que me hagan eso en la mano", sentenciaba Belén Esteban.

| RTVE

María Patiño también alzó la voz dirigiéndose directamente a Rosa Benito: "Aquí al final cada uno tiene una historia con ella y nos hemos convertido en un grupo. Al final parece que unos tenemos que pagar los platos rotos de otro. Yo he sido muy crítica con ella y entiendo que no me mire a la cara, lo acepto porque forma parte de mi profesión".

"Porque quién te ha hecho daño ha sido tu exmarido, quién te ha quitado dinero es tu exmarido, quién no te ha respetado es tu exmarido. Yo he sido crítica y acepto absolutamente las consecuencias de mis palabras", sentenciaba María Patiño.

La periodista terminó con una reflexión contundente: "Sigo manteniendo mi postura y entiendo que no me mire a la cara, pero al final la que salió ayer perdiendo fue ella porque fue muy torpe. Ella tiene algo que yo no tengo y es que puede ser falsa y cínica, pero ayer no tuvo ni la capacidad de serlo. Yo sé que la relación conmigo era otra y yo no pretendo que me bese la boca. Pero con Torito no tiene que pagar los platos rotos de nadie".