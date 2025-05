Rosa Benito da plantón a 'La Familia de la Tele' con un manotazo en pleno directo

La segunda entrega de 'La Familia de la Tele' venía cargada de expectación tras el tenso cara a cara entre Marta Riesco y Rocío Carrasco durante el estreno. Sin embargo, lo que nadie preveía era que Rosa Benito protagonizaría uno de los momentos más incómodos. Lo que debía ser una presentación del casting de 'MasterChef Celebrity' terminó convirtiéndose en un pequeño terremoto televisivo.

Todo comenzó cuando Torito, concursante confirmado, fue presentando uno a uno a sus compañeros de edición. El ambiente era distendido, con palabras amables y gestos cariñosos de parte de rostros como Charo Reina o Alejo Sauras. Sin embargo, la cordialidad se evaporó cuando llegó el turno de Rosa Benito.

Con una sonrisa escueta y un silencio que hablaba por sí solo, Rosa Benito generó una tensión palpable en el plató. "Quiero que os levantéis y la aplaudáis porque se merece el aplauso de todos vosotros", pedía Torito mientras ella permanecía callada. Él mismo bromeaba para quitarle hierro al asunto: "Rosa cobra por palabras o sea que traca traca la barraca".

| TVE

El silencio no pasó desapercibido para María Patiño, que intentó forzar una reacción de la concursante: "¿Oye pero por qué no nos dice nada Rosa Benito no nos desea suerte?". "Diles un hola", pedía Torito y la respuesta llegó, pero lejos de calmar el ambiente, lo hizo más incómodo. "Hola", soltó Rosa Benito con tono frío.

"Es nuestra Britney Spears, es que no tiene retorno y por eso no os contesta. Como os metáis con Rosa Benito hombre", decía Torito en directo en 'La Familia de la Tele'. "A ver ahora somos de alguna manera todos familia y hermanos de cadena. Estamos todos a una en La 1, ¿tú le puedes poner el micro a Rosa Benito y preguntarle qué tal se siente en esta nueva familia en la que estamos todos?", añadía María Patiño desde plató.

Sin embargo, lejos de responder, Rosa Benito abandonó la escena visiblemente molesta. Su repentina huida descolocó a todos. "Ay que se me va, ¿pero por qué se va?", se preguntaba María Patiño en 'La Familia de la Tele'.

"¿Torito dónde está Rosa? Han querido hablar todos con nosotros incluso hasta el propio Parada teniendo a veces desencuentros, ¿pero donde está Rosa?", preguntaba más tarde María Patiño. La respuesta no tardó en llegar, esta vez con sarcasmo incluido: "Va a conectar con Jesús Cintora en La 2, está allí con 'Malas lenguas'".

Finalmente, Rosa Benito reapareció solo para sumarse a la despedida. Sin embargo, cuando Torito intentó acercarse nuevamente para hacerle una pregunta, ella respondió con un manotazo y volvió a marcharse sin dar más explicaciones.

La reacción en plató no se hizo esperar. Belén Esteban fue clara: "Yo voy a hablar poco de este tema. Cuando he ido para allá, una señora que está de granate en el público me ha dicho ella solo se ha retratado. Me parece que no hemos dicho nada y que empiece así que también nosotros hemos estado educados. Me parece fatal lo que ha hecho, pero bueno yo tengo la conciencia muy tranquila".

"Para nosotros ella representa algo que no le gusta y lo respeto, pero cuando estás en un trabajo y en una televisión y esto no daba pie a hacerle preguntas fuera de lugar. Quería juguetear con la distancia que tenemos y creo que no ha estado a la altura de las circunstancias lo digo de verdad con independencia de que tiene la libertad de querernos o no", añadía María Patiño.

Kiko Matamoros cerró el debate con contundencia en 'La Familia de la Tele': "Hay gestos que sobran. Yo entiendo que ella no quiera participar pero hay gestos que están fuera de lugar. Hay una intrahistoria que no se ha contado".