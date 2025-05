Belén Esteban: 'Me gustaría ganar a Jorge Javier y a Sonsoles Ónega'

Belén Esteban aterriza en las tardes de La 1 como colaboradora especial de 'La Familia de la Tele'. La colaboradora formará parte de este nuevo formato de crónica social presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand. Un nuevo proyecto que llega tras su abrupta salida de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame' y los meses en 'Ni que fuéramos' en Ten.

En una entrevista para TVeo, Belén Esteban ha explicado cómo afronta el reto de saltar a RTVE con 'La Familia de la Tele'. La colaboradora habla de esta etapa, mostrándose segura de su éxito contra Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega.

¿Te impone llegar a RTVE? ¿Es algo que te da un poco de vértigo?

He ido una vez al Pirulí y dos veces a Prado del Rey, y es maravilloso. Me ha sorprendido muchísimo para bien. Cuando entré por primera vez en Prado del Rey pensé que era una ciudad, no había ido nunca y me quedé flipada. Estoy muy emocionada y muy ilusionada, creo que lo que viene va a ser un bombazo, va a ser algo tan sorprendente que vais a flipar. Bueno, vamos a flipar todos.

¿Ya te han contado como va a ser 'La Familia de la Tele'? ¿Te han dicho lo que vas a hacer?

No, aunque no te lo creas, no tengo ni idea. Yo soy copresentadora. Me gusta lo de colaboradora especial, pero no sé lo que es. Aunque no lo creáis, no nos han enseñado ni el plató porque quieren que todo sea sorpresa. Nosotros, como sabéis, somos muy expresivos. Hasta el mismo estreno no vamos a ver nada, pero se está liando una muy gorda.

¿Cómo fue esa llamada de TVE? ¿Cómo surgió vuestro fichaje?

Nosotros veíamos cosas publicadas, y llegó un momento en que María Patiño y yo hablamos y dijimos... 'tenemos que hablar con los jefes'. Cuando llegó el día, nos metieron en el despacho y nos contaron la noticia, pero todavía no estaba cerrado y no queríamos decir nada hasta que estuviera firmado. En ese momento miré a María, ella me miró a mí... Óscar Cornejo y Adrián Madrid nos miraban y fue muy emocionante.

También porque vamos a la televisión de todos, y nuestro nombre lo dice todo: 'La Familia de la Tele'. Es lo que queremos hacer, que la gente se sienta muy identificada con nosotros. Sé que va a haber muchas sorpresas, que vamos a conocer cosas de España sus costumbres, su gente... y sé que vamos a ser muchos.

¿Vais a cambiar el tono? ¿Os han dicho algo que no vais a poder hacer en RTVE por el hecho de ser una cadena pública?

A nosotros lo que nos han dicho es que vamos a hacer algo de corazón, pero también otras muchas cosas más. El programa no se va a centrar solamente en el corazón, va a haber muchas cosas.

Se le llama "el nuevo 'Sálvame'", pero no se puede hacer el 'Sálvame' de Telecinco en La 1...

A mí, a día de hoy, no me han dicho nada, pero a ver... En 'Sálvame' uno se levantaba, otro se iba... aquí no, no. Pero a mí no me han dado un libro con notas. Alguna discusión va a haber, pero vamos a intentar mantener la calma.

Kiko Hernández se ha quedado en 'Tentáculos' y regresa Victor Sandoval. ¿Cómo valoras estos cambios?

Estoy muy feliz por Victor Sandoval porque le quiero muchísimo. Hay que saberle conocer, porque es como yo, se nos va la olla, pero no es malo. Lo que pasó con él en 'Ni que fuéramos' no va a pasar en La 1. Respecto a Kiko Hernández, me da mucha pena que se quede en 'Tentáculos', pero creo que es necesario que esté allí. Me encantaría que viniera a La 1.

Comentaba María Patiño que le da un poco de miedo el salto a la televisión pública. ¿A ti también?

No, yo estoy muy tranquila. Me va a dar miedo el primer día hasta que vea todo cómo es, cómo voy a estar... Pero no, miedo no me da. Yo confío mucho en RTVE por esta oportunidad que nos ha dado. Confío mucho en nuestro equipo, estamos trabajando conjuntamente.

¿Y qué opinas de esa gente que piensa que la televisión pública no puede abrazar la prensa del corazón?

Lo único que les digo es que vean el programa. Yo respeto que lo puedan criticar, que seguro que va a pasar y lo puedo hasta llegar a entender. Pero me gustaría que lo hicieran cuando vieran el programa, porque a lo mejor les sorprende para bien. Me hace ilusión que pase como con Broncano, no os voy a engañar.

¿Cómo vas a afrontar las nuevas críticas de vuestra llegada a RTVE?

Si hay críticas, hay que aprender de ellas. Lo que no me gustaría es que nos etiquetaran y que por estar en la televisión pública se preguntaran qué hace esa gente ahí, o qué pintamos. Nosotros estamos trabajando y hay una cosa muy sencilla que la tiene todo el mundo y que se llama mando a distancia. Yo sé cómo es este equipo, y sabe hacer muy buena televisión. Antes veníamos y aún no sabemos nada, lo único que pienso es que me van a poner una cocina.

¿Tienes algún miedo a las críticas políticas, a que por estar en la televisión pública se os meta en la agenda política?

No he pensado en eso. ¿También los políticos nos pueden criticar?

Y puede llegar hasta el Congreso...

Pues mira, me encanta que los políticos vean mi programa. Es algo que se acepta. Pero cuando criticas algo, lo tienes que ver.

Vas a competir con Jorge Javier Vázquez, que pasa de ser amigo y compañero tuyo, a competencia directa...

¡Y con Sonsoles! Eso me pone un poco... Creo que todas las competencias son buenas, de verdad lo digo.

¿Te gustaría ganarle en audiencias?

Sí, me gustaría ganar a Jorge Javier Vázquez y a Sonsoles Ónega también. No os voy a engañar ni a mentir.

¿Y crees que vais a ganar a 'El Diario de Jorge' y a 'Y ahora Sonsoles'?

Jorge está haciendo muy buenos datos... Por la parte que me toca sí me gustaría ganar, pero el programa de Jorge Javier me gusta y no lo digo con maldad. Hemos trabajado tantos años juntos, que ahora competir... ¡cómo cambia todo! A Sonsoles también le tengo mucho cariño.

¿Has hablado con él?

Hablamos, pero ahora mismo no he tenido tiempo, aunque está todo muy bien con él. No hablamos habitualmente, pero tampoco tenemos mala relación. Yo ya tengo mi vida y de vez en cuando sí hablamos, pero no nos llamamos todas las semanas. No hay mal rollo, yo le deseo que le vaya bien y estoy segura de que él también me lo desea a mí.

¿Crees que vuestra llegada a RTVE significa callar bocas a algunos rostros de Mediaset?

Cuando pasó lo que pasó, sí que tenía enfado, pero a día de hoy me da exactamente igual. Lo que sí es una pasada es que estemos en RTVE.

¿Has superado por completo la etapa de Mediaset y el final de 'Sálvame'?

El parón de 'Sálvame' a mí me vino bien, lo que no me gustaron fueron las formas, pero es que es lo mismo de siempre... las cosas se hicieron así, y ya está. De primeras me enfadé mucho porque nos enteramos en directo. Es como si te llama tu jefe y te dice 'oye, dentro de diez días no vengas, que te echo'. Pero de verdad deseo que a todo el mundo le vaya bien.

¿Ves Telecinco?

De Telecinco veo 'Supervivientes'. Y veo 'Espejo Público' también, pero ahora veo 'Mañaneros'[ríe]. Ahora tiro para lo mío.

¿Crees que hay miedo en Mediaset ante vuestra llegada a La 1?

No lo sé. Ellos nos conocen, pero no sé... No te puedo decir, y no lo he llegado a pensar.

¿Cómo es la Belén Esteban que llega a La 1 después de todos estos años trabajando en televisión? ¿Estás más serena?

Es una Belén Esteban que ha cambiado en muchos aspectos, pero lo que no ha cambiado es su esencia, en ser quien quiero ser. Soy la misma Belén Esteban que entró hace 20 años en la tele, pero he aprendido muchas cosas.

¿Dirías que este proyecto llega en el momento perfecto para ti?

Sí. Si a mí hace un año me dicen esto, yo no me lo hubiera creído.

Hace un par de años, antes de que cancelasen 'Sálvame', dijiste que te ibas a retirar de la tele cuando acabase el programa. ¿Tanto ha cambiado la historia?

Me hubiera retirado con 'Sálvame', pero soy una tía superindependiente, la casa en diez días se me cae encima, y me encanta mi trabajo, me encanta la tele. Me quiero jubilar en algún momento, pero la televisión forma una parte muy importante de mi vida. Además, hago lo que me gusta hacer y con la gente que lo quiero hacer.

Ahora que se te han abierto las puertas de RTVE, ¿te planteas participar en otro tipo de programas como 'MasterChef', 'Bake off', volver a bailar...?

Me encantaría bailar, pero es que con la pierna... Como colaboradora, sí, claro. Yo encantada, pero imagínate yo en 'MasterChef'... Sé hacer cocido, pero cuando me pidan algo gourmet yo no tengo ni idea.

Te postulaste a dar las Campanadas cuando fuiste a 'La Revuelta'...

Y lo sigo haciendo. Con Lalachus, Broncano y María Patiño.