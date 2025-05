El dardo de Nagore Robles a Kiko Hernández tras sacarla del armario en el pasado

Nagore Robles ofreció este sábado en 'Al cielo con ella' una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha. En el programa de Henar Álvarez en La 2, compartió vivencias personales que han marcado su trayectoria, tanto en el plano profesional como también en el más íntimo. Lejos de esquivar preguntas, Nagore Robles se mostró directa al hablar sobre su orientación sexual, un tema que ha suscitado interés mediático desde hace años.

Durante la entrevista, Henar Álvarez destacó que Nagore Robles se ha convertido "en un referente lésbico sin pluma". Un comentario que la invitada no dejó pasar sin ironía: "¿Sin pluma? Yo creo que se me ve de lejos, pero bueno", respondió divertida. "Bueno, igual es porque he comprado en la acera de enfrente durante un tiempo, ¿sabes?", añadió, haciendo alusión a relaciones pasadas con hombres.

"Claro, ahí estamos, el tema de la pluma, el rol que[se supone]debe tener la lesbiana. Cuantas veces se ha hablado del estereotipo de la lesbiana con camisa de cuadros y un camión. Yo, honestamente, no sé qué decir", reflexionó Nagore Robles, visiblemente cansada de etiquetas que no representan la diversidad del colectivo.

"Creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos", afirmó Nagore Robles al reflexionar sobre la fluidez en las orientaciones afectivas.

"Otra cosa es que, de repente, encuentres a esa persona que digas: ¡aquí voy! Dejarse querer o atreverse, pero yo creo en la bisexualidad de todo el mundo, más que en los estereotipos. Tengo un sobrino, hijo de mi prima, y, con total normalidad, comentando el amor y cariño que ven. Creo que le estamos dando el lugar que requiere, absoluta normalidad en la orientación de cada uno en el amor y la familia", añadía.

Finalmente, también habló de su salida del armario: "Lo cierto es que a mí me sacaron del armario", contó sin rodeos. "Lo hizo Kiko Hernández.¡Manda pelotas! Me saca del armario un tío que llevaba 50 años en él", añadió entre risas, haciendo referencia al colaborador cuya relación con el actor Fran Antón se hizo pública en 2023.