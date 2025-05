La 1 ya tiene nueva fecha para 'That's My Jam' tras cancelar su estreno por el apagón

'That's My Jam' ya tiene nueva fecha de estreno en La 1. Tras el apagón que se vivió en parte de España este lunes 28 de abril, TVE decidió cancelar la llegada del formato de Arturo Valls. Sin embargo, 'That's My Jam' ya tiene nueva fecha de estreno, ya que llegará a las pantallas este martes 6 de mayo.

Recordamos que, en cada entrega de 'That's My Jam', dos equipos de celebrities compiten, cara a cara, en una noche de música, juegos y actuaciones inolvidables. Todo para hacerse con el preciado premio del programa: el radiocasete dorado.

'That's My Jam: que el ritmo no pare' incluye tres grandes bloques: juegos, retos musicales y un gran duelo final. Aunque el azar manda y cada programa es distinto. 'Micros fuera', 'Do Re Mix', 'Y pega la vuelta', 'Air Guitar', 'Un dos test', 'Vinilo en vilo'... son algunos de los divertidos juegos en los que el reconocimiento de canciones, la mímica, el baile o los conocimientos musicales serán clave. En el segundo bloque llegará el 'Karaoke Imposible', en el que una ruleta digital decidirá a qué desafío musical se enfrentará cada invitado.

| RTVE

'Chorros de Voz' es la prueba final que lo decide todo. Cada pareja se enfrentará al desafío de terminar la letra de una canción correctamente o acabar completamente empapada. El repertorio musical incluye canciones españolas e internacionales, para que los espectadores también puedan jugar y cantar en casa.

Entre los famosos que pasarán por 'That's My Jam' destacan Amaia, Ana Guerra, Angy, Beatriz Luengo, Carlos Baute, Chanel, Coti o David Bustamante. También Eduardo Casanova, Eduardo Navarrete, Elena Furiase, Elena Rivera, Eva Soriano, Grison, Maria del Monte, Maria León o Maribel Verdú. Así como Marta Sánchez, Paco León, Rozalen, Ruth Lorenzo, Secun de la Rosa, Vicco, Vicky Martín Berrocal o Xuso Jones, entre otros.

De este modo, en la noche del martes, 'That's My Jam' se enfrentará al imbatible 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes' en Telecinco. Por su parte, Antena 3 emitirá un nuevo capítulo de 'Renacer', laSexta apuesta por '¿Quién quiere ser millonario' y Cuatro por 'Código 10'.