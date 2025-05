Eva González ('La Voz Kids'): 'No hay que acostumbrarse a ser líderes'

Eva González se vuelve a poner por sexto año al frente de la nueva edición de 'La Voz Kids'. La presentadora encabeza el talent show, que llega este sábado 3 de mayo al prime time de Antena 3. Una nueva temporada que cuenta con la incorporación de Edurne y Manuel Turizo a los ya veteranos Lola Índigo y David Bisbal.

En una entrevista exclusiva para TVeo, Eva González nos cuenta algunos de los secretos de lo nuevo de 'La Voz Kids'. La presentadora también valora si los niños sienten presión en el talent show, así como la presión de las audiencias.

¿Nervios ante el estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids'?

Muy feliz porque ya por fin el sábado podréis ver el trabajazo que hemos hecho porque ha quedado una edición espectacular. Siempre la mayor novedad son lo los niños, nuestros talentos, pero este año venimos cargaditos. Tenemos a dos coches nuevos, a Edurne y a Turizo, que han entendido el formato a la perfección y se han adaptado muy bien. No solo evaluaban los niños, sino que también le enseñan muchísimas cosas, y eso para nosotros es muy importante.

Tenemos los súper bloqueo, que ellos dicen que no se pican entre ellos, pero al final sí que lo hacen. Tenemos también otra novedad chula que es el mando de la playlist. Cada uno de los coaches ha elegido una playlist que sea importante para él o para ella en su vida y va soltando canciones. Algunas son más animadas y las bailamos, otras son más tiernas y nos explican el por qué. Es muy bonito porque a través de la música podemos conocer también más a los coches.

| Atresmedia

¿Qué coach de 'La Voz Kids' es más competitivo?

Ellos dicen que no son competitivos, que la música, que los niños, pero luego al final se pican entre ellos. El más competitivo no sabría decir muy bien cuál es, porque depende del momento. Si de repente hay una voz que a uno le gusta mucho mucho es capaz casi de vender su alma al diablo por tenerlo. Es capaz de bloquear a su compañero y de todo. Los vemos a cada uno en su momento.

¿Cómo es tu experiencia fuera de cámaras con los coaches? ¿Tienes alguna anécdota?

Anécdotas tenemos muchísimas porque nosotros convivimos también fuera de cámaras. Ellos están en una zona que le llamamos el apartamento donde comen juntos y también son las reuniones y los camerinos. A mí me gusta siempre pasarme a verlos y tenemos muchos momentos de los que estamos juntos, nos reímos y disfrutamos un montón. Y con las chicas siempre hablamos de nuestros outfits, si llevamos el mismo color, nos hacemos fotos... Nos divertimos mucho la verdad.

| Atresmedia

¿Si pudieras quedarte con uno de los cuatro coaches de 'La Voz Kids' a quién escogerías?

Esto es como preguntarle a una madre con qué hijo se quedaría. Cada uno tiene su cosa especial y yo no podría quedarme con uno solo. Está claro que llevo muchos años al lado de David Bisbal, que lo quiero muchísimo. Al final es el más veterano y con el que más años he compartido, pero al final todos son especiales. A Lola Índigo la adoro; a Edurne que no la conocía y he podido conocerla este año es una niña que me ha encantado, es super tierna, súper dulce, es súper profesional. Manuel Turizo me tiene enamorada con su acento colombiano. Cada uno es especial en sí mismo.

¿Crees que los niños sienten presión en la competición?

No, fíjate que no, los niños, aparte del equipo psicológico que tenemos para darle el apoyo, para que entiendan que esto es jugar a la música y hay que disfrutar la experiencia. Aparte vienen muy bien enseñados de casa, muy bien educados en que disfruten la experiencia. Cuando se ponen a llorar porque se van no es porque se vayan del concurso, sino porque no van a seguir con la experiencia.

No piensan tanto en su carrera musical porque realmente esto es un inicio, no define su carrera musical como puede ser en 'La Voz' adultos. Esto es el inicio para que ellos descubran que realmente quieren seguir dándole horas a esto. Si es solo un hobbie o si se lo toman como una carrera el día de mañana, pero de verdad es que ellos se lo pasan también en el campamento que tenemos, bailando, cantando, estando con los coaches. Compartimos mucho tiempo con ellos. El plató de 'La Voz' impone mucho, dicho incluso por los coches cuando se suben al escenario, y entonces nos familiarizamos mucho con ello antes para que los niños están lo menos nerviosos posible.

Obviamente están nerviosos, como no lo estaríamos todos en una situación así, pero se lo toman muy bien, porque no lo viven como una competición, sino como una experiencia. De eso se encargan los padres, que son maravillosos en la inmensa mayoría de los casos, y el equipo entero, tanto redacción, como producción, los cuidamos todos mucho y por su puesto también hay una psicóloga.

¿Cómo lo sigues viviendo tú con las familias en el backstage?

Parece que se está presentando mi hijo. Yo no sé lo que va a pasar en el año, no lo sabe nadie, y es muy emocionante. Lo que queremos siempre es que lo disfrutes mucho los niños y que se la pasen muy bien. A veces cuando no se da la vuelta yo me enfado. Está claro que ellos tienen su criterio y quiero formar un buen equipo y los niños se lo toma muy bien, que es lo importante. La experiencia de 'La Voz' no es solo llegar a las audiciones y que te cojan o no, sino que todo el proceso de casting, todo lo que viven en plató, todo es muy bonito.

| Atresmedia

¿Sigues estando pendiente a los datos de audiencias después de tantos años de éxito de 'La Voz'?

Siempre ha sido muy importante para mí darlo todo en el programa y luego el espectador tiene derecho de elegir vernos a nosotros u otra oferta muy televisiva. No es una cosa que a mí me quite el sueño. Claro que me importa, como a todos. Si hemos hecho un trabajo bonito, que yo considero que sí, y hemos dado todo por el camino, todo el mundo quiere la gente lo vea, y seamos líderes. Pero no hay que acostumbrarse a ser líderes tampoco porque en cualquier momento el gusto del espectador puede cambiar y no pasaría nada, es totalmente lícito. Nosotros los que tenemos que quedarnos tranquilo y es con lo que yo me quedo muy tranquila es de haberlo dado todo y de hacer un programa tan bonito, tan familiar, tan espectacular, como es 'La Voz'.

¿Ya tienes la mirada puesta en las próximas ediciones de 'La Voz'?

Ya mismo empezamos de nuevo, la maquinaria no para. Ya estamos buscando nuevos talentos, el casting está abierto, así que en breve empezamos a poner en marcha todos los engranajes de 'La Voz'.